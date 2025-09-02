Курйозна ситуація трапилася з одним з колекціонерів скінів у популярному шутері, адже тепер він може втратити понад мільйон доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на olafkswg у X.

Цікаво NAVI розпускають одну зі своїх команд і тимчасово йдуть з цілої дисципліни

Час прощатися з акаунтом?

Гравець Counter-Strike 2 з Піднебесної під красномовним ніком King втрапив у вельми неприємну історію.

Його профіль в Steam було заблоковано через підозру у використанні крадених кредиток, сторонніх акаунтів та продажі предметів, добутих шляхом шахрайства.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

Після "бану" в інвентарі геймера залишилося понад 200 рідкісних скінів, серед яких, наприклад, голографічні стікери Katowice 2014, кожен з яких вартує десятки тисяч доларів.

Усі ці віртуальні коштовності фактично заморожені, адже King не має змоги ані продати їх, ані перекинути на інший акаунт.

Хоча у повідомленні про блокування Valve вказали, що геймер має можливість звернутися в технічну підтримку і подати апеляцію, навряд ця історія закінчиться для нього позитивно.

Що відомо про скіни у Counter-Strike 2?