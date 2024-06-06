Що купили

Популярний стример написав у своєму твітері, що скін для зброї АК-47 став найдорожчим для Counter-Strike у всій історії гри. Принаймні для тих товарів, які продавались у відкритому доступі. Це не перший випадок, коли скіни для культового тактичного шутера від Valve продаються за високу ціну, але, зважаючи на понад мільйон доларів, це найвища ціна, яку коли-небудь вдавалося зібрати.

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Скін, про який йдеться, це StatTrak Factory New AK-47 у візерунку Blue Gem 661. Хоча ми знаємо, що його продали за понад мільйон доларів, конкретна сума до останнього долара не розголошується.

Цей скін — справжній унікальний косметичний продукт, який був представлений у CS:GO у 2013 році, і хоча версії в стані "Мінімальний знос" вже були помічені раніше в інших гравців, ніхто не бачив варіанту "Factory New" до початку цього року, коли про відкриття скіна стало відомо громадськості. Тоді стримери та гравці Counter-Strike підрахували, що якщо його виставити на продаж, то він може коштувати до мільйона доларів. Востаннє StarTrak 661 з'явився у продажу два роки тому, коли версія "Мінімальний знос" коштувала 400 000 доларів.

Цінність цього предмета значною мірою зумовлена забарвленням скіна Blue Gem, яке надає АК-57 блискучого синього металевого вигляду. Скіни Blue Gem є найбільш рідкісними й, відповідно, найдорожчими скінами в Counter-Strike. Джейк Лакі опублікував відео, на якому він демонструє скін в дії, щоб кожен міг подивитися, скільки грошей невідома людина заплатила за нього

Раніше власник ножа в кольорі Blue Gem відхилив пропозицію в розмірі близько 1,5 мільйона доларів, що зробило б його найдорожчим скіном Counter-Strike з усіх існуючих.