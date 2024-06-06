Что купили

Популярный стример написал в своем твиттере, что скин для оружия АК-47 стал самым дорогим для Counter-Strike во всей истории игры. По крайней мере для тех товаров, которые продавались в открытом доступе. Это не первый случай, когда скины для культового тактического шутера от Valve продаются за высокую цену, но, учитывая более миллиона долларов, это самая высокая цена, которую когда-либо удавалось собрать.

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Скин, о котором идет речь, это StatTrak Factory New AK-47 в узоре Blue Gem 661. Хотя мы знаем, что его продали за более миллиона долларов, конкретная сумма до последнего доллара не разглашается.

Этот скин — настоящий уникальный косметический продукт, который был представлен в CS:GO в 2013 году, и хотя версии в состоянии "Минимальный износ" уже были замечены ранее у других игроков, никто не видел варианта "Factory New" до начала этого года, когда об открытии скина стало известно общественности. Тогда стримеры и игроки Counter-Strike подсчитали, что если его выставить на продажу, то он может стоить до миллиона долларов. Последний раз StarTrak 661 появился в продаже два года назад, когда версия "Минимальный износ" стоила 400 000 долларов.

Ценность этого предмета в значительной степени обусловлена окраской скина Blue Gem, которая придает АК-57 блестящий синий металлический вид. Скины Blue Gem являются наиболее редкими и, соответственно, самыми дорогими скинами в Counter-Strike. Джейк Лаки опубликовал видео, на котором он демонстрирует скин в действии, чтобы каждый мог посмотреть, сколько денег неизвестный человек заплатил за него

Ранее владелец ножа в цвете Blue Gem отклонил предложение в размере около 1,5 миллиона долларов, что сделало бы его самым дорогим скином Counter-Strike из всех существующих.