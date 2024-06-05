Один из самых популярных рекордов, которых любят достигать игроки, – это скоростное прохождение. Тех, кто этим занимается, называют спидранерами. Они прибегают к различным хитростям, а также сосредотачиваются исключительно на главной цели, игнорируя все вокруг, чтобы победить босса или пройти уровень за минимальное время.

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Новый рекорд

Через 37 лет после выхода игры Mike Tyson's Punch-Out один спидранер с ником Summoning Salt наконец смог победить титульного финального босса игры быстрее, чем это делал кто-либо до него.

Этот игрок уже владеет мировыми рекордами в нескольких категориях этой же игры, включая как полные игровые забеги, так и индивидуальные поединки против самого виртуального Майка Тайсона. Фактически, Summoning Salt удерживает рекорд боя с Тайсоном с 2017 года.

В 2020 году Summoning Salt стал первым человеком, который победил Тайсона менее чем за две минуты и одну секунду, показав время 2:00.97 .

. Ему понадобилось три года, чтобы улучшить это время до 2:00.61 .

. Теперь, еще через семь месяцев спидранер сделал это снова, побив рекорд до 2:00.00.

Как был побит рекорд: видео

В описании этого видео Summoning Salt говорит, что с момента установления рекорда за 2:01 в июле 2020 года, по его подсчетам, он сделал более 40 000 попыток превзойти этот показатель.

Только 9 из этих попыток закончились за 2:00, и эта была самой быстрой сегодня,

– говорит он.

В значительной степени причиной того, что эти рекорды так трудно установить, является то, что эти бои сильно зависят от удачи, а модель прохождения, которую выбрал Summoning Salt, имела лишь один шанс на 6000.

Рекордсмен добавляет, что "этому бою не хватало лишь 3 кадров, чтобы закончиться за 1:59" и может пройти много лет, прежде чем нынешний рекорд будет снова побит.