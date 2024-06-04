Событие пройдет с 7 по 10 июня. Ожидается, что по крайней мере некоторые мероприятия будут транслировать онлайн. Расписание можно посмотреть на официальном сайте фестиваля, передает Games 24.

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Список самых желанных

Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Да, мы знаем, что новый трейлер вышел не так давно. Но каждый фанат игры от FromSoftware хочет увидеть немного больше о предстоящем DLC, которое ожидается 21 июня.

Да, мы знаем, что новый трейлер вышел не так давно. Но каждый фанат игры от FromSoftware хочет увидеть немного больше о предстоящем DLC, которое ожидается 21 июня. Fable 4 . Прошло слишком много времени, с тех пор, как мы в последний раз слышали о продолжении легендарной фэнтезийной франшизы от Playground Games. В феврале сообщалось, что она может выйти в 2025 году и уже приблизилась к финальной стадии разработки. Поэтому было бы неплохо увидеть трейлер или услышать немного больше деталей.

. Прошло слишком много времени, с тех пор, как мы в последний раз слышали о продолжении легендарной фэнтезийной франшизы от Playground Games. В феврале сообщалось, что она может выйти в 2025 году и уже приблизилась к финальной стадии разработки. Поэтому было бы неплохо увидеть трейлер или услышать немного больше деталей. The Sims 5 . EA молчит о продолжении любимого миллионами симулятора жизни и утопления в бассейне, а инсайдеры тем временем постепенно сливают информацию о Project Rene. Так что да, все ожидают больше информации, ведь сколько можно еще ждать?

. EA молчит о продолжении любимого миллионами симулятора жизни и утопления в бассейне, а инсайдеры тем временем постепенно сливают информацию о Project Rene. Так что да, все ожидают больше информации, ведь сколько можно еще ждать? Assassin's Creed Shadows. Трейлер долгожданного продолжения Assassin's Creed в антураже средневековой Японии недавно получил первый трейлер. Мы подробно рассказали обо всем, что известно об этой игре сегодня, но все еще ожидаем большего количества подробностей. Возможно, даже на демонстрацию геймплея. Это вполне реально, учитывая, что в последний день фестиваля пройдет Ubisoft Forward – личное событие разработчика, включающее анонсы, обновления и предварительный просмотр будущих игр.

Трейлер Assassin's Creed Shadows: смотрите видео