Подія пройде з 7 по 10 червня. Очікується, що принаймні деякі заходи будуть транслювати онлайн. Розклад можна переглянути на офіційному сайті фестивалю, передає Games 24.
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Список найбажаніших
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Так, ми знаємо, що новий трейлер вийшов не так давно. Але кожен фанат гри від FromSoftware хоче побачити трохи більше про майбутнє DLC, яке очікується 21 червня.
- Fable 4. Минуло занадто багато часу, відколи ми востаннє чули про продовження легендарної фентезійної франшизи від Playground Games. У лютому повідомлялося, що вона може вийти у 2025 році й уже наблизилась до фінальної стадії розробки. Тож було б непогано побачити трейлер чи почути трохи більше деталей.
- The Sims 5. EA мовчить про продовження улюбленого мільйонами симулятора життя й утоплення в басейні, а інсайдери тим часом поступово зливають інформацію про Project Rene. Тож так, всі очікують більше інформації, адже скільки можна ще чекати?
- Assassin's Creed Shadows. Трейлер довгоочікуваного продовження Assassin's Creed в антуражі середньовічної Японії нещодавно отримав перший трейлер. Ми детально розповіли про все, що відомо про цю гру сьогодні, але все ще очікуємо на більшу кількість подробиць. Можливо, навіть на демонстрацію ґеймплею. Це цілком реально, враховуючи, що в останній день фестивалю пройде Ubisoft Forward – особиста подія розробника, що включатиме анонси, оновлення та попередній перегляд майбутніх ігор.
Трейлер Assassin's Creed Shadows: дивіться відео
- Call of Duty: Black Ops 6. Майбутня гра в жанрі шутера від першої особи, яку розробляють Treyarch і Raven Software, – двадцять перша у франшизі Call of Duty і шоста основна гра в сюжетній підсерії Black Ops, що є прямим продовженням Call of Duty: Black Ops Cold War (2020). Очікується, що вона вийде наприкінці 2024 року.
- Dragon Age: Dreadwolf. У нас не було нової гри Dragon Age вже десять років, а тепер точно знаємо, що EA та BioWare збираються повністю представити Dragon Age Dreadwolf на фестивалі Summer Game Fest. Досі нам показували тільки концепт-арти і дуже короткий тизер-трейлер, тож ми з нетерпінням чекаємо наступну пригоду в Тедасі.
- GTA 6. Ця гра взагалі не потребує жодних коментарів. Її чекають уже більше десяти років, але поки що ми отримали лише невеликий трейлер без якихось суттєвих деталей. Розробники обіцяють революцію, але якою вона буде, досі неясно.
- Star Wars Outlaws. Одна з найочікуваніших ігор 2024 року, Star Wars Outlaws, розділить головну увагу на Ubisoft Forward з Assassin's Creed Shadows цього року. Ми, безумовно, хочемо побачити більше геймплею, свіжої інформації про головних героїв, а також дізнатися більше про те, чого очікувати від амбітної гри з відкритим світом за мотивами "Зоряних воєн" від Massive.