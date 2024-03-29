Деталі

Зображення, яке можна знайти в інтернеті, нібито взяте з тестової збірки Project Rene. На картинці ми бачимо схему карти без додаткових позначок. Територія, судячи з усього, досить велика. Унизу можна помітити річку.

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Карта The Sims 5 / Фото

Користувач DzXAnt22, який опублікував ці матеріали на Reddit, також порівняв окремі зони карти з раніше опублікованими зображеннями, на яких видно вулиці міста. Вони співпадають зі схемою, тож можна сказати, що ця карта правильна.



Порівняння карти й реальних місць у грі / Фото DzXAnt22



Порівняння карти й реальних місць у грі / Фото DzXAnt22



Порівняння карти й реальних місць у грі / Фото DzXAnt22

На перший погляд здається, що The Sims 5 матиме досить великий відкритий світ, якщо вірити нещодавньому витоку інформації.

Після публікації зображень на Reddit, дослідник даних поділився ще кількома подробицями:

По-перше, тестова збірка працює без проблем, навіть на мобільних пристроях.

Гра використовує потокове передавання ресурсів та LOD для забезпечення стабільної частоти кадрів.

Тестувальник підкреслив, що "продуктивність залишається незмінною" навіть при зміні масштабу.

Потім було підтверджено, що у файлах гри немає значків "подорожей", а також немає жодних посилань на "подорожі" до інших локацій, що свідчить про те, що в The Sims 5 буде відкрита модель гри в реальному часі.

Судячи з усього, ігрове місто засноване на реальному Парижі.

Варто також зазначити, що збірка, про яку йде мова, досить давня – їй більше року. Тож з того часу багато що могло змінитися.

Дата виходу гри досі невідома.