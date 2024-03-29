Детали

Изображение, которое можно найти в интернете, якобы взято из тестовой сборки Project Rene. На картинке мы видим схему карты без дополнительных пометок. Территория, судя по всему, довольно большая. Внизу можно заметить реку.

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Карта The Sims 5 / Фото

Пользователь DzXAnt22, который опубликовал эти материалы на Reddit, также сравнил отдельные зоны карты с ранее опубликованными изображениями, на которых видно улицы города. Они совпадают со схемой, поэтому можно сказать, что эта карта правильная.



Сравнение карты и реальных мест в игре / Фото DzXAnt22



Сравнение карты и реальных мест в игре / Фото DzXAnt22



Сравнение карты и реальных мест в игре / Фото DzXAnt22

На первый взгляд кажется, что The Sims 5 будет иметь достаточно большой открытый мир, если верить недавней утечке информации.

После публикации изображений на Reddit, исследователь данных поделился еще несколькими подробностями:

Во-первых, тестовая сборка работает без проблем, даже на мобильных устройствах.

Игра использует потоковую передачу ресурсов и LOD для обеспечения стабильной частоты кадров.

Тестировщик подчеркнул, что "производительность остается неизменной" даже при изменении масштаба.

Затем было подтверждено, что в файлах игры нет значков "путешествий", а также нет никаких ссылок на "путешествия" к другим локациям, что свидетельствует, что в The Sims 5 будет открытая модель игры в реальном времени.

Судя по всему, игровой город основан на реальном Париже.

Стоит также отметить, что сборка, о которой идет речь, довольно давняя – ей больше года. Так что с того времени многое могло измениться.

Дата выхода игры до сих пор неизвестна.