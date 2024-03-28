Детали

Хотя это все еще экспериментальная технология, далека от серийного выпуска, она позволила первому человеку с инвалидностью получить больший уровень свободы и автономии, в том числе возможность играть всю ночь в Sid Meier's Civilization 6.

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В январе соучредитель Neuralink Илон Маск написал в X/Twitter, что компания имплантировала свой первый интерфейс между мозгом и компьютером в голову пациента, который "хорошо выздоравливает" после операции. Миллиардер также намекнул тогда, что имплантат функционирует хорошо и обнаружил "многообещающий нейронный всплеск".

В следующем февральском обновлении Маск прокомментировал, что неназванный пациент, похоже, полностью выздоровел и даже смог использовать имплантат для манипулирования компьютерным курсором с помощью одной лишь мысли .

. Наконец, 20 марта Neuralink опубликовала свое собственное обновление X в виде девятиминутного прямого эфира, в котором 29-летний пациент Ноланд Арбо использовал технологию для игры в цифровую версию шахмат, обсуждая при этом, как жизнь с экспериментальным помощником изменила его жизнь.

Это было похоже на использование силы на курсоре, и я мог заставить его двигаться куда угодно, просто смотрел куда-то на экран, и он двигался туда, куда я хотел, и это был такой дикий опыт,

– объяснил Арбо.

29-летний пациент рассказал, что после травмы позвоночника в результате несчастного случая он потерял чувствительность 8 лет назад, потерпев паралич ниже плеч. Он захотел стать волонтером в исследовании Neuralink из-за желания быть частью чего-то, что, по его мнению, "может изменить мир".

Арбо рассказал, что имплантат дал ему свободу играть всю ночь в Sid Meier's Civilization 6, чего он не мог делать самостоятельно до операции.

"Однажды, когда мне впервые дали полный контроль над этим [технологией Neuralink], я фактически не спал до [...] 6 утра, играя в Civilization 6", – говорит Арбо, добавляя, что "оно того стоило" и это "лучший способ сказать, что это было потрясающе".

Арбо объяснил, что до операции он почти отказался от игры Civilization 6, поскольку нуждался в "полной помощи" от другого человека, чтобы играть, а длительные игровые сессии были невозможными из-за большого количества времени, которое занимает игра.

"Поэтому для меня было невозможно играть в полноценную игру. Теперь я могу буквально просто лежать в кровати и играть вволю. Честно говоря, самым большим ограничением на этом этапе было ждать, пока имплантат зарядится после того, как я использую весь заряд", – объяснил пациент.

В следующей презентации Neuralink, размещенной на X, 29-летний мужчина также рассказал, что имплантат позволил ему играть в Mario Kart 8: Deluxe, используя нейронные сигналы, расшифрованные технологией BCI.