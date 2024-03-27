Что задумала Sony
Community Game Help – это функция, которая позволит самим игрокам показать собственный процесс прохождения игр, чтобы помочь другим в сложных ситуациях и уровнях. Однако, судя по описанию, они не смогут делать это самостоятельно, публикуя любой желаемый контент – например, полные прохождения, подсказки к поиску сокровищ или оружия, или другие секреты.
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Как указано в анонсе этой функции в блоге PlayStation Blog, игроки начнут видеть подсказки под названием "Community Game Help" позже в этом году. Это будут подсказки, сгенерированные из игрового процесса других игроков.
Для тех, кто согласится на участие в Community Game Help, видео будет автоматически записываться при выполнении определенных действий в игре. Эти записи будут просмотрены модератором и, в случае одобрения, опубликованы как подсказки для других игроков, которые могут использовать их как инструкции к действию. Другие пользователи смогут оценить полезность подсказок, созданных сообществом, чтобы отобрать наиболее полезную информацию.
Интерфейс Community Game Help / Фото Sony
Те, кто желает присоединиться к игровой справке, могут сделать это в разделе Захваты и трансляции меню настроек: Перейдите в "Захваты" – "Автозахваты" – "Справка сообщества игр" и выберите пункт "Участвовать", чтобы присоединиться.
- Вы также можете контролировать ежемесячный лимит съемки, который Community Game Help может записывать с вашей системы.
- Все записи будут автоматически удаляться из вашего локального хранилища после загрузки, чтобы игрокам не приходилось постоянно вручную очищать заполненное хранилище.
- Игроки смогут когда-либо удалить любое свое видео, использованное в Community Game Help.
Компания надеется, что "многие игроки примут участие в Community Game Help и поделятся своими удивительными игровыми достижениями".