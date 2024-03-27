Что задумала Sony

Community Game Help – это функция, которая позволит самим игрокам показать собственный процесс прохождения игр, чтобы помочь другим в сложных ситуациях и уровнях. Однако, судя по описанию, они не смогут делать это самостоятельно, публикуя любой желаемый контент – например, полные прохождения, подсказки к поиску сокровищ или оружия, или другие секреты.

Смотрите также Инсайдеры прокомментировали слухи о возможном переносе GTA 6

Как указано в анонсе этой функции в блоге PlayStation Blog, игроки начнут видеть подсказки под названием "Community Game Help" позже в этом году. Это будут подсказки, сгенерированные из игрового процесса других игроков.

Для тех, кто согласится на участие в Community Game Help, видео будет автоматически записываться при выполнении определенных действий в игре. Эти записи будут просмотрены модератором и, в случае одобрения, опубликованы как подсказки для других игроков, которые могут использовать их как инструкции к действию. Другие пользователи смогут оценить полезность подсказок, созданных сообществом, чтобы отобрать наиболее полезную информацию.



Интерфейс Community Game Help / Фото Sony

Те, кто желает присоединиться к игровой справке, могут сделать это в разделе Захваты и трансляции меню настроек: Перейдите в "Захваты" – "Автозахваты" – "Справка сообщества игр" и выберите пункт "Участвовать", чтобы присоединиться.

Обратите внимание: этот параметр появится где-то в ближайшие несколько месяцев, но Sony не предоставила официальной даты релиза.

Вы также можете контролировать ежемесячный лимит съемки, который Community Game Help может записывать с вашей системы.

Все записи будут автоматически удаляться из вашего локального хранилища после загрузки, чтобы игрокам не приходилось постоянно вручную очищать заполненное хранилище.

Игроки смогут когда-либо удалить любое свое видео, использованное в Community Game Help.

Компания надеется, что "многие игроки примут участие в Community Game Help и поделятся своими удивительными игровыми достижениями".