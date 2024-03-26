Перенос: быть или не быть

Напомним, в недавнем материале Kotaku, который ссылается на осведомленных о процессе разработки информаторов, сообщается, что игра может быть перенесена на конец 2025 года, или на аж на 2026 год.

Ранее GTA 6 отстает от графика и может быть перенесена: названа новая дата

По мнению Хендерсона, статья Kotaku не содержит новой достоверной информации, а лишь прибегает к предположениям, основанным на официальных данных из финансовых отчетов издателя Take-Two Interactive, истории релизов Rockstar и предшествовавших им слухов.

Я даже не знаю, что делать со статьёй в Kotaku про GTA 6... Никакой новой информации, и, похоже, это просто попытка расшевелить ситуацию на основе сообщений Bloomberg,

– пишет Том Хендерсон.

Строу добавил, что обратился к нескольким источникам, и все они утверждают: разработка GTA VI идет в соответствии с графиком, и любые сообщения о переносе на данном этапе производства являются "чистыми домыслами".

"Я повторяю это снова, поскольку люди все еще продолжают с этим сталкиваться: я связался с несколькими источниками, и мне сказали, что игра идет "по графику", и что любые предположения о задержке на данном этапе разработки являются чистыми домыслами", – написал Майк Строу.

Ранее сообщалось, что разработка GTA VI переходит на финальные стадии. В попытке повысить темпы работы и продуктивность команды Rockstar с апреля переводит сотрудников обратно в офисы.

Официально GTA VI заявлена на 2025 год, однако в февральском отчете Take-Two аналитики усмотрели указание на перенос релиза с 2025 финансового года (с апреля 2024-го по март 2025-го) на 2026-й (с апреля 2025-го).

GTA VI создается для PS5, Xbox Series X и S. События развернутся в вымышленном штате Леонида (прототип — Флорида). Обещают "самый большой и правдоподобный мир за всю историю" серии.