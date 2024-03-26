Перенесення: бути чи не бути

Нагадаємо, у нещодавньому матеріалі Kotaku, який посилається на обізнаних про процес розробки інформаторів, повідомляється, що гра може бути перенесена на кінець 2025 року, або на аж на 2026 рік.

Раніше GTA 6 відстає від графіку й може бути перенесена: названо нову дату

На думку Гендерсона, стаття Kotaku не містить нової достовірної інформації, а лише вдається до припущень, що ґрунтуються на офіційних даних із фінансових звітів видавця Take-Two Interactive, історії релізів Rockstar і чуток, що передували їм.

Я навіть не знаю, що робити зі статтею в Kotaku про GTA 6... Ніякої нової інформації, і, схоже, це просто спроба розворушити ситуацію на основі повідомлень Bloomberg,

– пише Том Гендерсон.

Строу додав, що звернувся до кількох джерел, і всі вони стверджують: розробка GTA VI йде відповідно до графіка, і будь-які повідомлення про перенесення на даному етапі виробництва є "чистими домислами".

"Я повторюю це знову, оскільки люди все ще продовжують з цим стикатися: я зв'язався з кількома джерелами, і мені сказали, що гра йде "за графіком", і що будь-які припущення про затримку на даному етапі розробки є чистими здогадками", – написав Майк Строу.

Раніше повідомлялося, що розробка GTA VI переходить на фінальні стадії. У спробі підвищити темпи роботи й продуктивність команди Rockstar з квітня переводить співробітників назад в офіси.

Офіційно GTA VI заявлена на 2025 рік, проте в лютневому звіті Take-Two аналітики вгледіли вказівку на перенесення релізу з 2025 фінансового року (з квітня 2024-го по березень 2025-го) на 2026-й (з квітня 2025-го).

GTA VI створюється для PS5, Xbox Series X і S. Події розгорнуться у вигаданому штаті Леоніда (прототип — Флорида). Обіцяють "найбільший і найправдоподібніший світ за всю історію" серії.