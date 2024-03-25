Що сталося

Як зазначає видання, Rockstar все ще прагне дати нам нову Grand Theft Auto у 2025 році, однак виробництво відстає від необхідних темпів. Таким чином дата релізу цілком може сповзти або до самого кінця 2025 року, або до початку 2026 року.

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Очевидно, що перенесення на 2026 рік є лише "надзвичайним" планом і не є чимось підтвердженим з боку компанії. Наразі також немає жодних змін у планах піар-кампанії GTA VI, але ми добре знаємо, що рішення про дату релізу часто приймаються в останню секунду.

Як частина зусиль, спрямованих на те, щоб випустити Grand Theft Auto VI вчасно, Rockstar зобов'язує всіх співробітників повернутися до роботи в офісах на повний день. Заявленою причиною цього є безпека та забезпечення якості, але деякі працівники побоюються, що це також дозволить Rockstar повернути всіх до старих часів, коли працівники працювали по 80 годин на тиждень, щоб завершити роботу над такими іграми, як GTA V та Red Dead Redemption 2.

Rockstar поки що не розкрила багато інформації про нову гру, окрім першого трейлера, який не розповідає дуже багато інформації. Але ось, що компанія каже про проєкт: "Grand Theft Auto VI продовжує наші зусилля з розширення меж можливого в захоплюючому, сюжетно-орієнтованому відкритому світі. Ми дуже раді, що можемо поділитися цим новим баченням з гравцями по всьому світу. Grand Theft Auto VI вирушає до штату Leonida, де знаходяться залиті неоном вулиці Vice City й не тільки, у найбільшій і найбільш захопливій частині серії Grand Theft Auto".

Трейлер Grand Theft Auto VI: відео

Нагадаємо, буквально тиждень тому інше видання, Dexerto, повідомляло, начебто авторитетний інсайдер дізнався про вихід гри у січні 2025 року. Однак, враховуючи, що джерелом виступає хтось із компанії, яка ще сама точно не впевнена, у цьому тепер можна засумніватися.

Реліз Grand Theft Auto VI заплановано на Xbox Series X/S та PS5.