Что случилось

Как отмечает издание, Rockstar все еще стремится дать нам новую Grand Theft Auto в 2025 году, однако производство отстает от необходимых темпов. Таким образом дата релиза вполне может сползти или до самого конца 2025 года, или до начала 2026 года.

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Очевидно, что перенос на 2026 год является лишь "чрезвычайным" планом и не является чем-то подтвержденным со стороны компании. Сейчас также нет никаких изменений в планах пиар-кампании GTA VI, но мы хорошо знаем, что решения о дате релиза часто принимаются в последнюю секунду.

Как часть усилий, направленных на то, чтобы выпустить Grand Theft Auto VI вовремя, Rockstar обязывает всех сотрудников вернуться к работе в офисах на полный день. Заявленной причиной этого является безопасность и обеспечение качества, но некоторые работники опасаются, что это также позволит Rockstar вернуть всех к старым временам, когда работники работали по 80 часов в неделю, чтобы завершить работу над такими играми, как GTA V и Red Dead Redemption 2.

Rockstar пока не раскрыла много информации о новой игре, кроме первого трейлера, который не рассказывает очень много информации. Но вот, что компания говорит о проекте: "Grand Theft Auto VI продолжает наши усилия по расширению границ возможного в захватывающем, сюжетно-ориентированном открытом мире. Мы очень рады, что можем поделиться этим новым видением с игроками по всему миру. Grand Theft Auto VI отправляется в штат Leonida, где находятся залитые неоном улицы Vice City и не только, в самой большой и самой захватывающей части серии Grand Theft Auto".

Трейлер Grand Theft Auto VI: видео

Напомним, буквально неделю назад другое издание, Dexerto, сообщало, вроде бы авторитетный инсайдер узнал о выходе игры в январе 2025 года. Однако, учитывая, что источником выступает кто-то из компании, которая еще сама точно не уверена, в этом теперь можно усомниться.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на Xbox Series X/S и PS5.