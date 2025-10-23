Як нова система обміну вплинула на вартість предметів у CS2?

Оновлення від 22 жовтня 2025 року докорінно змінило шлях отримання рідкісних косметичних предметів у CS2. Раніше ножі та рукавички можна було отримати лише з ящиків із вкрай низьким шансом (близько 0,26%) або купити безпосередньо за високу ціну. Тепер гравці можуть використовувати п'ять предметів Covert-якості (найвищої рідкості скінів для зброї, позначеної червоним кольором) для гарантованого обміну на один ніж або рукавички, пише 24 Канал з посиланням на Pley.gg.

Деталі системи обміну:

5 звичайних Covert-предметів можна обміняти на один звичайний ніж або рукавички.

5 StatTrak Covert-предметів можна обміняти на один ніж StatTrak.

Отриманий ніж чи рукавички походять з колекції одного з п'яти обмінюваних предметів.

Це нововведення отримало назву "майже безкоштовні ножі", оскільки середня вартість п'яти Covert-скінів (близько 10 – 15 доларів) значно менша за ринкову вартість ножів, яка починається від 100 доларів.

Вплив на економіку скінів

Запровадження нового, більш доступного шляху до рідкісних предметів спричинило найбільшу цінову турбулентність в історії CS-ринку. За приблизно вісім годин після виходу патча ринок втратив майже 2 мільярди доларів, пише Players.

Падіння цін на ножі та рукавички. Ці предмети, які раніше були символом статусу, різко знецінилися. Середня вартість ножів знизилася приблизно на 50 – 60%, а на окремі предмети падіння було ще більшим. Такі ножі, як Керамбіт і Ніж "Метелик" у якості "Щойно з заводу", зазнали різкого зниження цін. Трейдери почали масово розпродавати дорогі активи через очікування збільшення пропозиції в обігу.

Зростання цін на Covert-предмети. Предмети Covert-якості, які тепер слугують сировиною для крафту, стали різко дорожчати. Попит на деякі популярні "червоні" скіни зріс у кілька разів, а ціни підскочили на 100 – 1000% залежно від предмета. Наприклад, скін P250 якості "Перевірено в польових умовах" підскочив у ціні приблизно з 3 доларів до 36 доларів за одну ніч.



Падіння цін на предмети / Фото Players

Спільнота гравців реагує на зміни нестабільно, поєднуючи хвилювання і паніку. Користувачі повідомляють про втрату десятків і сотень тисяч доларів через це оновлення, зазначило видання Gameinside.

Аналітики вважають, що Valve поступово відходить від елементів азартних ігор (гемблінгу), і в майбутньому ножі можуть перестати бути ексклюзивним предметом. На ринку очікується короткостроковий хаос, після чого Valve може обмежити нову функцію.

Інші важливі зміни

Крім економічних змін, оновлення також містило ігрові корективи:

Повернення режиму Retakes. Цей режим був знову доданий як офіційний ігровий режим на сервери підбору гравців, підтримуючи карти Defusal Group Alpha та Group Delta.

Виправлено логіку взаємодії Молотова та диму, коли на карті активні кілька димових кульок.

Оновлено карти Golden, Palacio та Rooftop, а також оптимізовано продуктивність та виправлено помилки відображення значків.

Чим особливий ринок скінів у Counter-Strike 2?

Нагадаємо, у березні 2025 року ринок скінів Counter-Strike досяг рекордної вартості в 4,28 мільярда доларів США. Ця сума зросла до 5,1 мільярда доларів станом на 1 липня, але вже 21 липня ринок втратив 615 мільйонів доларів через нову систему захисту обмінів від Valve.

Ринок скінів у Counter-Strike 2 є унікальним явищем у цифровій економіці, що демонструє значне зростання. Він показав стійкість навіть на тлі падіння традиційних фінансових ринків. Наприклад, коли 5 серпня 2024 року Nasdaq 100 втратив 4.77%, а Bitcoin — понад 10%, вартість скінів CS2 знизилася лише на 1.19%. Інвестиції в скіни CS2 показали вражаючу річну дохідність у 41%, що значно перевищує показники золота, Bitcoin та індексу S&P 500. Коефіцієнт Шарпа для скінів становить 0.34, що свідчить про кращу рентабельність на одиницю ризику порівняно з іншими активами. Водночас аналітики застерігають, що такі інвестиції залишаються ризикованими через можливі коливання цін та випадки шахрайства

Загальний обсяг транзакцій на ринку скінів Counter-Strike з 2019 року перевищив 320 мільярдів доларів. Розробник гри, компанія Valve, у 2023 році заробила 1 мільярд лише на продажах ключів для кейсів та комісіях у Steam.

