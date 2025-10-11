Економіка ринку предметів у популярному шутері Valve роками демонструвала стабільне зростання, а зараз й узагалі настав момент пікового буму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

До теми Нові тарифи Трампа обвалили крипторинок: як впала вартість біткойна

Краще вкластися в скіни, які не залежать від Трампа?

На фоні суперечливих рішень Дональда Трампа та падіння фондової біржі та курсу криптовалют, надійним бастіоном для інвесторів неочікувано виглядають скіни з популярної відеогри.

Щороку геймери відкривають приблизно 400 мільйонів кейсів зі скінами Counter-Strike 2. Попит призводить до зростання цін на кейси, звідси й ріст ціни на їх вміст.

2025 рік став справжнім бумом для цього віртуального ринку, зокрема через значний вплив китайських "інвесторів", які масово зацікавилися коштовними ігровими предметами.

Наприклад вже у березні його ринкова капіталізація досягла піка в 4,28 мільярда доларів.

Що таке ринкова капіталізація? Це загальна вартість усіх предметів, включаючи скіни, наліпки, кейси, агентів тощо, які можна виставити на продаж.



Перемотуємо на кілька місяців вперед і ось 10 жовтня цей показник було брутально перевершено, адже нова сума вартості ринку скінів Counter-Strike 2 склала понад 5 мільярдів 808 мільйонів доларів, повідомляє Priceempire.

Єдиним питанням, схоже, залишається те, як швидко буде встановлено черговий рекорд, адже цифра далі впевнено росте в напрямку 6 мільярдів доларів.