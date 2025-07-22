Рынок скинов Counter-Strike 2 резко обвалился, потеряв сотни миллионов долларов

Рынок внутриигровых предметов в Counter-Strike 2 понес значительные убытки. Только за неделю после внедрения новой системы защиты обменов от Valve его капитализация упала на 615 миллионов долларов. Это уже второй крупный обвал рынка за последнее время, ударивший по всем категориям скинов, от самых дешевых до самых дорогих.

Почему рынок скинов так резко упал?

Обвал рынка напрямую связан с обновлением от Valve, которое ввело новую систему защиты от отмены обменов. По данным аналитического сервиса PriceEmpire, это привело к снижению ликвидности, поскольку значительная часть активов еженедельно "застревает в подвешенном состоянии". Рынок просто адаптируется к новым условиям с меньшим количеством доступных для быстрого обращения средств, пишет 24 Канал со ссылкой на eScoreNews.

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Падение цен коснулось всех категорий предметов, однако наибольший удар понесли так называемые "ликвидные" скины – самые популярные предметы для торговли, в которые инвестировали многие люди.

Этот спад стал вторым по величине после манипуляций на рынке в мае 2025 года, когда китайская торговая платформа искусственно завысила цены, спровоцировав их дальнейшее падение. Также это второй случай, когда капитализация рынка опускалась ниже отметки в 5 миллиардов долларов.

Самое интересное, что лишь в начале июля рынок скинов Counter-Strike 2 достиг рекордной капитализации в 5,1 миллиарда долларов по состоянию на 1 число. Он вырос на 16,72% за три месяца. Однако это его не спасло.

Что нужно знать о рынке скинов в Counter-Strike 2?

Рынок скинов в Counter-Strike 2 превратился в уникальное явление в цифровой экономике, где многие игроки смогли построить успешный бизнес. Эта экосистема функционирует по собственным законам, отличающим ее от традиционных финансовых рынков.

Экономика скинов в CS2 имеет собственные правила, которые отличаются от традиционных финансовых рынков. Ключевыми факторами, определяющими стоимость предметов, является их редкость, активность игроков и уникальные рыночные механизмы. Этот рынок демонстрирует значительную устойчивость. Например, 5 августа 2024, когда индекс Nasdaq 100 упал на 4,77%, а Bitcoin – более чем на 10%, стоимость скинов CS2 снизилась лишь на 1,19%.

Инвестиции в скины CS2 демонстрируют высокую доходность, опережая традиционные активы. По данным Bloomberg, годовая доходность таких вложений достигла 41%, что значительно превышает показатели золота, Bitcoin и индекса S&P 500. Коэффициент Шарпа для скинов составляет 0,34, что свидетельствует о лучшей рентабельности на единицу риска. Несмотря на это, аналитики предупреждают о значительных рисках, связанные с возможными колебаниями цен и случаями мошенничества.