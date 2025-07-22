Ринок скінів Counter-Strike 2 різко обвалився, втративши сотні мільйонів доларів

Ринок внутрішньоігрових предметів у Counter-Strike 2 зазнав значних збитків. Лише за тиждень після впровадження нової системи захисту обмінів від Valve його капіталізація впала на 615 мільйонів доларів. Це вже другий великий обвал ринку за останній час, що вдарив по всіх категоріях скінів, від найдешевших до найдорожчих.

Чому ринок скінів так різко впав?

Обвал ринку напряму пов'язаний з оновленням від Valve, яке запровадило нову систему захисту від скасування обмінів. За даними аналітичного сервісу PriceEmpire, це призвело до зниження ліквідності, оскільки значна частина активів щотижня "застрягає в підвішеному стані". Ринок просто адаптується до нових умов з меншою кількістю доступних для швидкого обігу коштів, пише 24 Канал з посиланням на eScoreNews.

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Падіння цін торкнулося всіх категорій предметів, однак найбільшого удару зазнали так звані "ліквідні" скіни – найпопулярніші предмети для торгівлі, в які інвестували багато людей.

Цей спад став другим за величиною після маніпуляцій на ринку в травні 2025 року, коли китайська торгова платформа штучно завищила ціни, спровокувавши їх подальше падіння. Також це другий випадок, коли капіталізація ринку опускалася нижче позначки в 5 мільярдів доларів.

Найцікавіше, що лише на початку липня ринок скінів Counter-Strike 2 досяг рекордної капіталізації в 5,1 мільярда доларів станом на 1 число. Він зріс на 16,72% за три місяці. Однак це його не врятувало.

Що потрібно знати про ринок скінів у Counter-Strike 2?

Ринок скінів у Counter-Strike 2 перетворився на унікальне явище в цифровій економіці, де багато гравців змогли побудувати успішний бізнес. Ця екосистема функціонує за власними законами, що відрізняють її від традиційних фінансових ринків.

Економіка скінів у CS2 має власні правила, які відрізняються від традиційних фінансових ринків. Ключовими факторами, що визначають вартість предметів, є їхня рідкісність, активність гравців та унікальні ринкові механізми. Цей ринок демонструє значну стійкість. Наприклад, 5 серпня 2024 року, коли індекс Nasdaq 100 впав на 4,77%, а Bitcoin – більш ніж на 10%, вартість скінів CS2 знизилася лише на 1,19%.

Інвестиції у скіни CS2 демонструють високу прибутковість, випереджаючи традиційні активи. За даними Bloomberg, річна дохідність таких вкладень досягла 41%, що значно перевищує показники золота, Bitcoin та індексу S&P 500. Коефіцієнт Шарпа для скінів становить 0,34, що свідчить про кращу рентабельність на одиницю ризику. Попри це, аналітики попереджають про значні ризики, пов'язані з можливими коливаннями цін та випадками шахрайства.