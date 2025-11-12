Passion UA победили бывших лидеров мира в CS2 на первом матче BLAST Rivals 2025 Season 2

Украинская команда Passion UA ошеломила киберспортивное сообщество, одержав победу в стартовом матче турнира BLAST Rivals 2025 Season 2. Противостояние с одним из главных претендентов на победу завершилось сенсационным результатом, который отправил фаворитов в нижнюю сетку соревнований.

Как удалось одолеть соперника?

Матч проходил в традиционном формате "best-of-three". Первая карта, Overpass, завершилась в пользу The MongolZ со счетом 16:14, несмотря на то, что Passion UA смогли навязать борьбу и перевести игру в овертайм. На тот момент монгольская команда, что сейчас занимает 5-е место в мировом рейтинге, оправдывала свой статус фаворита против украинцев, которые находятся на 31-й строчке, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Однако уже на следующих двух картах украинский коллектив продемонстрировал характер. На карте Inferno, которую выбрали The MongolZ, игроки Passion UA показали сильную и агрессивную атаку во второй половине игры и смогли вырвать победу со счетом 13:11.

Решающая битва развернулась на карте Nuke, где украинцы снова оказались сильнее с аналогичным счетом 13:11, завершив всю серию с результатом 2:1 в свою пользу.

Ключевую роль в победе сыграл игрок hallzerk, чья агрессивная игра и высокая результативность позволили команде переломить ход встречи. Он и стал лучшим игроком матча.

Эта победа стала первой для Passion UA на турнире. Теперь команда продолжит свой путь в верхней сетке, а The MongolZ опустились в нижнюю, где будут бороться за право остаться на соревновании, пишет EGW.

Напомним, The MongolZ в течение нескольких недель находилась на вершине рейтинга команд HLTV, подвинув оттуда команду Vitality, которая до того удерживала первенство в течение многих месяцев. Эта команда в течение последнего года показала отличную игру и является очень сильным соперником, что только добавляет веса этой победе Passion UA.

Сама же Passion UA сегодня почти полностью состоит из иностранных игроков, как указано на странице Liquipedia. В команде остался только один украинец – Владислав "Kvem" Король.

Остальные места в команде занимают:

Джонни "JT" Теодосиу из ЮАР.

Хокон "hallzerk" Фьерли из Норвегии.

Майкл "Grim" Винс из США, который до того успел засветиться в Team Liquid.

Ник "nicx" Ли из США.

BLAST Rivals 2025 Season 2 проходит с 12 по 16 ноября, а его общий призовой фонд составляет 350 000 долларов.

