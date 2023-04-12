PC Game Pass официально запустили в Украине, а в Xbox добавили новый регион

Страница выбора региона в Xbox пополнилась ссылкой "Украина – украинский". В то же время PC Game Pass официально стал доступным для всех игроков из Украины.

Microsoft отдельным прессрелизом анонсировала масштабное расширение географии игрового сервиса. Вместе с Украиной PC Game Pass заработал еще в 39 странах.

Читайте также 448,6 миллиона гривен налогов уплатила PIN-UP Ukraine с начала года

Новый регион в Xbox

Ссылка "Украина – украинский" еще больше уверяет нас в серьезности того, что Microsoft все-таки будет иметь наш регион на своей консоли. В будущем украинских пользователей будет перенаправлять на этот регион на основе их IP-адреса.

Но пока после перехода по ссылке происходит ошибка, поскольку регион еще в процессе создания.

Украинский регион появился на Xbox / Скриншот

PC Game Pass уже в Украине

С 11 апреля 2023 PC Game Pass официально стал доступным для всех игроков из Украины и еще 39 стран мира. Официальному запуску предшествовало бета-тестирование, которое длилось чуть больше месяца – превью-версия PC Game Pass открылась с 28 марта.

Подписка открывает доступ к библиотеке из сотен компьютерных игр для Windows, в том числе новые релизы Xbox Game Studios в первый день и популярные игры Bethesda. Также в нее входит членство EA Play и преимущества Riot Games.

По случаю запуска Microsoft предлагает PC Game Pass по специальной промоцене – 26,99 гривны за первые три месяца. Обычная стоимость подписки PC Game Pass для Украины – 190 гривен в месяц. Да, это дороже, чем в Аргентине, однако дешевле, чем в Европе – 10 евро в месяц.