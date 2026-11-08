Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему ПК-версия GTA 6 может выйти раньше

Adv

Бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей высказал предположение, что студия выпустит версию GTA 6 для компьютеров значительно быстрее, чем это происходило с предыдущими играми серии, сообщает Rock Paper Shotgun.

Традиции Rockstar и новая реальность

Студия Rockstar на протяжении многих лет придерживалась консольного приоритета. Например, GTA 5 появилась на персональных компьютерах лишь через 18 месяцев после релиза на консолях, а Red Dead Redemption 2 ждали целый год. Так должно было быть и с GTA 6, что подтвердил глава Take-Two Штраус Зельник.

Впрочем, стремительное развитие искусственного интеллекта может заставить разработчиков изменить эту многолетнюю "традицию".

Главной причиной этого станет угроза появления фанатских ПК-портов, созданных с помощью генеративного ИИ.

Это действительно изменило мир, и на месте Rockstar я бы беспокоился, что кто-то возьмет версию для PS5 и с помощью ИИ адаптирует ее для ПК– прокомментировал бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей.

Он убежден, что подобный фанатский порт будет уступать по качеству официальному продукту студии. В то же время создание такого проекта потребует многих часов работы и обойдется в десятки тысяч долларов на оплату вычислительных токенов.

Несмотря на высокую цену и сложность, огромная популярность франшизы обязательно подтолкнет энтузиастов к попыткам портировать игру. Даже неидеальный ИИ-проект способен переманить часть аудитории и нанести ущерб продажам официальной версии.

Именно поэтому Вермей предсказывает более скорый выход ПК-версии GTA 6, чем ожидается сейчас.

Я не удивлюсь, если они попытаются сблизить эти релизы– добавил он.

Rockstar пока воздерживается от официальных анонсов относительно "компьютерной" версии, чтоб не мешать продажам на консолях. Релиз GTA 6 для PS5 и Xbox Series X|S запланирован на 19 ноября 2026 года