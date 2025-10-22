Как мы до сих пор жили без этого: новая функция Steam облегчает отслеживание игр

Valve запустила новый эксперимент в Steam Labs, который может навсегда изменить способ, которым игроки находят новые проекты. Речь идет о персонализированном календаре, показывающем наиболее интересные для пользователя релизы. Этот инструмент призван решить проблему поиска игр на переполненной платформе, где еженедельно выходят сотни новых тайтлов.

Как работает персональный игровой помощник?

Новая функция, получившая название "Персональный календарь", является шестнадцатым экспериментом в Steam Labs. Ее главная цель – помочь пользователям не теряться в огромном потоке игровых релизов и находить проекты, которые могут их заинтересовать. Календарь автоматически составляет список недавно выпущенных и будущих игр, основываясь на индивидуальных предпочтениях игрока, пишет 24 Канал со ссылкой на Neowin.

Алгоритм рекомендаций работает довольно хитро. Система анализирует не просто список игр в вашей библиотеке, а те проекты, в которых вы проводите больше всего времени. Кратковременные сессии в демо-версиях или играх, запущенных на несколько минут, почти не влияют на рекомендации. Зато если вы посвятили много часов какой-то новой игре, это существенно изменит предложения календаря.

Кроме того, система изучает профили игроков с похожими игровыми привычками и анализирует игры, которые они добавляют в свои списки желаемого. Данные обновляются ежедневно, поэтому календарь всегда будет актуальным.

Интерфейс календаря достаточно простой и интуитивно понятный:

Он разделен на три основные вкладки: игры, вышедшие за последний месяц, релизы за последние 7 дней и будущие проекты.

Будущие игры отображаются в виде удобной календарной сетки, где под каждым днем указано название и миниатюру игры, что выходит.

Интересно, что календарь показывает только будние дни, с понедельника по пятницу, поскольку Valve отмечает, что на выходных игры выходят крайне редко, и добавлять эти дни было бы пустой тратой места.



Календарь релизов в Steam / Фото Valve

Важной особенностью является то, что в календарь автоматически попадают игры из вашего личного списка желаемого, даже если они не соответствуют рекомендациям алгоритма. Это гарантирует, что вы не пропустите релиз игры, которой заинтересовались ранее.

Пользователи также могут настраивать количество игр, отображаемых, и использовать дополнительные фильтры для более точного поиска.

Сейчас "Персональный календарь" остается экспериментом, который может не добраться до финального релиза. Но Valve собирает отзывы игроков для его совершенствования и в целом понимания, нужно ли это пользователям, пишет Bo3. Уже сейчас этот инструмент выглядит как перспективное решение для навигации в огромном каталоге Steam и поиска настоящих "скрытых жемчужин" без необходимости постоянно мониторить сторонние новостные ресурсы.