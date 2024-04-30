Фанат Stardew Valley превратил персонажей игры в героев Fallout – интересные фото

Талантливый поклонник симулятора фермы Stardew Valley создал серию рисунков в которых превратил персонажей игры в героев вселенной Fallout.

На фоне бешеной популярности сериала Fallout от Amazon, талантливый геймер решил совместить свои два любимых вымышленных мира.

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Пользователь Reddit под ником DaintyBrute продемонстрировал на платформе серию удивительных рисунков в которых блестяще превратил жителей долины Стардью в настоящих персонажей Пустоши.

Работы энтузиаста изображают добродушного мэра города Пеликан Льюиса и холостячку Хейли как жителей Хранилища.

DaintyBrute также нарисовал вооруженных Мару и Пенни, Харви в его фантазии стал синтом, а Себастьян гулем. Напоследок геймер изобразил Сэма и Эбигейл как рейдеров.

Участники сообщества высоко оценили иллюстрации энтузиаста и заявили, что он достаточно удачно подобрал персонажам новые личности.

Кроме того, немало фанатов инди-хита сошлись во мнении, что с удовольствием сыграли бы в модификацию, которая объединила бы вселенные Stardew Valley и Fallout.