Microsoft открыла первую волну игровых пополнений для подписчиков Game Pass после повышения цен на Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Уже с 8 октября в библиотеке появился Supermarket Simulator, а на следующей неделе в сервис добавят сразу восемь новых проектов и две культовые RPG-ремастеры.

Какие игры появятся и покинут Game Pass?

Microsoft начала разворачивать обновления контента сразу после подорожания тарифов. Все подписчики Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass могут сыграть в Supermarket Simulator на ПК и консолях с 8 октября, информирует 24 Канал со ссылкой на Xbox.

Смотрите также Microsoft дает заднюю: кто избежит подорожания Xbox Game Pass

9 октября к сервису присоединятся ремастеры от BioWare для ПК: Baldur's Gate: Enhanced Edition и Baldur's Gate 2: Enhanced Edition. На следующей неделе, с 14 по 17 октября, в библиотеке появятся:

кинематографический хоррор The Casting of Frank Stone (PC, Xbox Series X|S) – 14 октября;

роглайк Ball x Pit (ПК и консоли) – 15 октября;

платформер The Grinch: Christmas Adventures (ПК и консоли) – 15 октября;

экшен Eternal Strands (PC, Xbox Series X|S) – 15 октября;

ролевой рогуэлайк He is Coming (Game Preview) (ПК) – 15 октября;

слэшер Ninja Gaiden 2 Black (PC, Xbox Series X|S) – 15 октября;

средневековая MMO-песочница Pax Dei (ПК) – 16 октября;

приключенческая Keeper от Double Fine Productions (ПК, Xbox Series X|S) – 17 октября.

21 октября Game Pass получит олдскульный вампирский вестерн Evil West и новую номерную часть слэшера Ninja Gaiden 4, которая впервые за 13 лет пополнит серию. Обе игры будут доступны сразу в Game Pass Ultimate и PC Game Pass на ПК и консолях.

В то же время 15 октября из библиотеки подписки удалят три проекта: головоломку Cocoon, кооперативную песочницу Core Keeper и боевик Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed.

Как Xbox поднял цены и убрал бонусы?

Microsoft кардинально переформатировала свою подписку Xbox Game Pass, введя новую трехступенчатую систему тарифов. Самый дорогой план Ultimate подорожал больше всего – его стоимость выросла с 20 долларов до 30 долларов в месяц, что составляет 50% повышения.

Новая структура включает три варианта:

Essential за 10 долларов (более 50 игр),

Premium за 15 долларов (более 200 игр),

Ultimate за 30 долларов (более 400 игр с новинками в день запуска).

Параллельно с повышением цен компания незаметно убрала популярный бонус для владельцев Game Pass Ultimate – 10% скидку на дополнения и внутриигровую валюту.

Ранее подписчики могли дешевле покупать DLC и такие вещи, как CoD Points. Зато скидка в 20% на полные версии игр из каталога осталась неизменной, как и бонусы для контента EA Play.

Такие изменения означают, что Xbox Game Pass постепенно теряет свое главное преимущество – выгодное соотношение цены и количества доступных игр, что ранее делало сервис особенно привлекательным для геймеров.