Microsoft відкрила першу хвилю ігрових поповнень для підписників Game Pass після підвищення цін на Game Pass Ultimate та PC Game Pass. Уже з 8 жовтня в бібліотеці з'явився Supermarket Simulator, а наступного тижня до сервісу додадуть одразу вісім нових проєктів і дві культові RPG-ремастери.

Які ігри з'являться та покинуть Game Pass?

Microsoft почала розгортати оновлення контенту одразу після здорожчання тарифів. Усі підписники Game Pass Ultimate, Game Pass Premium та PC Game Pass можуть зіграти в Supermarket Simulator на ПК і консолях з 8 жовтня, інформує 24 Канал з посиланням на Xbox.

Дивіться також Microsoft дає задню: хто уникне подорожчання Xbox Game Pass

9 жовтня до сервісу приєднаються ремастери від BioWare для ПК: Baldur's Gate: Enhanced Edition та Baldur's Gate 2: Enhanced Edition. Наступного тижня, з 14 по 17 жовтня, в бібліотеці з'являться:

кінематографічний хоррор The Casting of Frank Stone (PC, Xbox Series X|S) – 14 жовтня;

роглайк Ball x Pit (ПК і консолі) – 15 жовтня;

платформер The Grinch: Christmas Adventures (ПК і консолі) – 15 жовтня;

екшен Eternal Strands (PC, Xbox Series X|S) – 15 жовтня;

ролева roguelike He is Coming (Game Preview) (ПК) – 15 жовтня;

слешер Ninja Gaiden 2 Black (PC, Xbox Series X|S) – 15 жовтня;

середньовічна MMO-пісочниця Pax Dei (ПК) – 16 жовтня;

пригодницька Keeper від Double Fine Productions (ПК, Xbox Series X|S) – 17 жовтня.

21 жовтня Game Pass отримає олдскульний вампірський вестерн Evil West та нову номерну частину слешера Ninja Gaiden 4, яка вперше за 13 років поповнить серію. Обидві гри будуть доступні одразу в Game Pass Ultimate та PC Game Pass на ПК і консолях.

Водночас 15 жовтня з бібліотеки підписки видалять три проєкти: головоломку Cocoon, кооперативну пісочницю Core Keeper та бойовик Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed.

Як Xbox підняв ціни і прибрав бонуси?

Microsoft кардинально переформатувала свою підписку Xbox Game Pass, запровадивши нову триступеневу систему тарифів. Найдорожчий план Ultimate подорожчав найбільше – його вартість зросла з 20 доларів до 30 доларів на місяць, що становить 50% підвищення.

Нова структура включає три варіанти:

Essential за 10 доларів (понад 50 ігор),

Premium за 15 доларів (понад 200 ігор),

Ultimate за 30 доларів (понад 400 ігор із новинками в день запуску).

Паралельно з підвищенням цін компанія непомітно прибрала популярний бонус для власників Game Pass Ultimate – 10% знижку на доповнення та внутрішньоігрову валюту.

Раніше підписники могли дешевше купувати DLC та такі речі, як CoD Points. Натомість знижка у 20% на повні версії ігор із каталогу залишилася незмінною, як і бонуси для контенту EA Play.

Такі зміни означають, що Xbox Game Pass поступово втрачає свою головну перевагу – вигідне співвідношення ціни та кількості доступних ігор, що раніше робило сервіс особливо привабливим для геймерів.