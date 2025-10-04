Xbox Game Pass потроху перестає бути вигідною інвестицією для геймерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Маленькі, але болючі зміни?

Чергове зростання ціни вже зумовило те, що Xbox Game Pass масово втрачає підписників.

Одначе, як виявилося, серед "нововведень" від Microsoft було не лише здорожчання "абонплати".

Як повідомляє Pure Xbox, у компанії також видалили популярний бонус з рівня підписки Xbox Game Pass Ultimate.

Раніше її передплатники мали 10% знижки на доповнення для проєктів, що входять у підписку, та деяку внутрішньоігрову валюту, як от CoD Points. Відтепер такої переваги немає.

Важливо, що зміни стосуються саме додаткового контенту, в той час, як знижка у 20% на повні версії ігор з бібліотеки Game Pass Ultimate продовжує діяти.

Виключенням стали проєкти, що входять в EA Play та набори з "преміум апгрейдами" – там бонус залишився.

Отож, Xbox Game Pass потроху втрачає свою головну чесноту, якою була кількість запропонованих ігор відносно ціни.

Чи зрозуміють у Microsoft, що таким чином "стріляють собі ж у коліно" – покаже лише час.