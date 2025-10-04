Activision слід починати "сушити собі голови", адже показники Black Ops 7 у Steam не віщують для них нічого хорошого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Поганий старт бети – передвісник провальних продажів?

Бета Battlefield 6 стала ошелешливим успіхом у Steam. Вона навіть змусила ветеранів індустрії говорити про те, що майбутнє продовження відомої серії шутерів "розтопче" свою головну конкурентку – Call of Duty.

Багато хто посміявся з настільки гучних заяв, але старт бета-версії Black Ops 7 на платформі Valve, змушує знову замислитися над цими словами.

Як підмітили в Insider Gaming, пікова кількість гравців Call of Duty у Steam в перший день відкритої бети сягнула менш як 75 000, що орієнтовно лише на 40 000 гравців більше, ніж зазвичай.

Хоча немає подібних даних з консолей, порівняння цих показників із 521 000 одночасних гравців Battlefield 6 (за даними SteamDB) виглядає явно не на користь проєкту Activision.

Цікаво, що загалом в бету Battlefield 6 зіграли трохи більше як 22 мільйони людей, повідомляє Newszoo.

Трейлер CoD: Black Ops 7 – дивіться відео

На виправдання CoD слугує хіба що той факт, що бета-версія наразі доступна лише для тих, хто зробив попереднє замовлення Call of Duty: Black Ops 7 або отримав код іншим способом.

Разом з тим, реліз Battlefield 6 уже 10 жовтня, а аналітики з Ampere, як повідомляє The Game Business, прогнозують, що за перший тиждень гра продасться тиражем приблизно у 5 мільйонів копій. До того ж зроблено орієнтовно 1,7 мільйона передзамовлень у Steam.

Чи зможе Black Ops 7 протистояти такому темпу зараз судити складно, тож у будь-якому випадку варто чекати на реліз проєкту, що призначений на 14 листопада для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X/S.