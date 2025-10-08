Що сталося з цінами на Xbox Game Pass?

Нещодавнє рішення Microsoft підвищити вартість підписки Xbox Game Pass викликало бурхливу реакцію гравців, але виявилося, що здорожчання торкнеться не всіх. Компанія повідомила, що для чинних підписників у Німеччині, Ірландії, Південній Кореї, Польщі та Індії ціни поки що залишаться без змін, інформує 24 Канал з посиланням на The Verge.

У листах, розісланих користувачам, Microsoft пояснила, що підвищення вартості стосуватиметься лише нових покупок, а наявні підписки з автоматичним поновленням не будуть зачеплені. Однак, якщо користувач скасує план і вирішить передплатити його знову, йому доведеться платити за новим, вищим тарифом.

Керівниця відділу комунікацій Xbox Карі Перес підтвердила, що ця зміна пов'язана з місцевими законодавчими вимогами. Компанія пообіцяла попередити користувачів у цих країнах про майбутні зміни цін щонайменше за 60 днів.

Це рішення контрастує з початковим планом, оголошеним тижнем раніше, згідно з яким нові ціни мали набути чинності для нових підписників з 1 жовтня, а для чинних – з наступного платіжного циклу, орієнтовно 4 листопада.

Як повідомляє Windows Central, зростання могло бути наслідком успішного весняно-літнього кварталу Xbox Game Pass Ultimate та очікуваних витрат на підтримку таких багатих на ігри сезонів у майбутньому.

З чого все почалося?

Передувала цьому новина про суттєве подорожчання сервісу. Найбільше змін зазнав тарифний план Game Pass Ultimate, вартість якого зросла на 50% – до 30% на місяць. Цей план пропонує понад 400 ігор, включно з релізами в день їхнього виходу. Також доступні дешевші варіанти:

Essential за 10 доларів на місяць (понад 50 ігор).

Premium за 15 доларів на місяць (понад 200 ігор та деякі новинки в день запуску).

Окрім підвищення цін, Microsoft також непомітно прибрала популярний бонус для передплатників Game Pass Ultimate – 10% знижку на доповнення (DLC) та внутрішньоігрову валюту, таку як CoD Points. При цьому знижка у 20% на купівлю повних версій ігор з бібліотеки Game Pass залишилася. Виняток зробили лише для контенту в межах EA Play та наборів "преміум апгрейдів".

Такі нововведення викликали шквал обурення серед гравців. Одразу після оголошення користувачі масово кинулися на сайт Microsoft, щоб скасувати свої підписки. Наплив був настільки великим, що сторінка керування сервісом тимчасово перестала працювати.

Хоча згодом її роботу відновили, інцидент показав рівень незадоволення спільноти. Деякі гравці не скасували підписку повністю, а перейшли на дешевші тарифи. Однак повна відмова від сервісу означає втрату доступу до онлайн-мультиплеєра.

Таким чином Microsoft реалізовує власну стратегію збільшення прибутків від сервісів, а не від продажу консолей, ціни на які також зросли раніше. Однак цього разу ціна може бути надто великою.