EA показала новый трейлер Battlefield 6 и случайно подтвердила дату выхода игры

В четверг, 24 июля, состоялся показ дебютного трейлера военного шутера Battlefield 6 от Battlefield Studios, но точной даты релиза объявлено не было. Однако издатель Electronic Arts нечаянно раскрыл эту информацию на своем официальном сайте.

Electronic Arts официально планирует выпустить Battlefield 6 до 31 марта 2026 года, но более точный срок стал известен благодаря утечке на сайте компании, информирует 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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На странице "Отказ от ответственности" для Battlefield 6, которая была временно доступна, указано, что рекламное предложение предварительного заказа стандартного издания игры заканчивается 10 октября 2025 года. Это совпадает с информацией от датамайнеров сообщества 1BF и инсайдера billbil-kun, которые ранее указывали именно эту дату как день релиза.

Для сравнения, на аналогичной странице для футбольного симулятора EA Sports FC 25 дата окончания рекламного предложения предзаказа совпадает с датой выхода игры – 27 сентября 2024 года. Это дает основания полагать, что 10 октября 2025 года действительно станет днем релиза Battlefield 6. Сейчас страница с информацией об игре скрыта от публичного доступа, но утечка уже успела привлечь внимание фанатов.

Что известно о Battlefield 6?

Battlefield 6 разрабатывается сразу четырьмя студиями Electronic Arts – DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect. Игра выйдет на ПК (через платформы Steam и Epic Games Store), а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X и S. К сожалению, судя по данным в Steam, российской локализации игра не получит, и об украинском переводе также пока не сообщается.

По сюжету частная военная корпорация Pax Armata совершила полномасштабную атаку на НАТО и всех союзников альянса. Первый трейлер Battlefield 6 начинается с обращения президента США к народу.

Battlefield 6 – смотрите первый трейлер шутера:

31 июля 2025 года в 20:30 по киевскому времени состоится презентация мультиплеерного режима Battlefield 6. Во время трансляции обещают показать "впечатляющие" карты, знакомые и новые режимы, долгожданные функции и "многое другое", что должно заинтересовать поклонников серии.