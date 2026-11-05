Поклонники Mass Effect призывают правительство Канады спасти студию BioWare

Поклонники BioWare активизировали борьбу за спасение студии и теперь призывают правительство Канады вмешаться. На сайте парламента страны появилась петиция с требованием сохранить BioWare как независимую компанию.

Чего требуют авторы петиции

Петиция на официальном сайте Палаты общин Канады призывает правительство вмешаться и помочь сохранить BioWare как независимую студию. Активисты подчеркивают, что игры компании являются важным культурным экспортом страны, а сама студия нуждается в защите от интересов американских корпораций, пишет Videogames Chronicle.

BioWare – один из важнейших культурных экспортов Канады в XXI веке, который разошелся десятками миллионов копий видеоигр по всему миру,

– прокомментировали авторы петиции.

Они также утверждают, что проекты студии продвигают ценности инклюзивности, толерантности, демократии, справедливости и гражданских прав, лежащие в основе канадской национальной идентичности.

Они подчеркивают, что студию закрыла американская материнская компания Electronic Arts, которую теперь контролируют Инвестиционный фонд общественности Саудовской Аравии и Affinity Partners Джареда Кушнера. Закрытие BioWare называют огромной потерей и, возможно, целенаправленным ударом по культурному наследию Канады.

Что именно предлагают

Авторы просят правительство выделить BioWare средства, необходимые для обретения независимости и выкупа интеллектуальной собственности у EA. Кроме того, они хотят, чтобы канадских разработчиков игр и в дальнейшем защищали от "американских и иностранных корпоративных интересов".

Подписать петицию могут только граждане и резиденты Канады.

Согласится ли EA

EA объявила о закрытии BioWare в прошлом месяце. Компания не упоминала ни о поиске покупателя, ни о возможности выкупа студии самой командой. Поэтому даже если правительство проявит интерес, непонятно, согласится ли EA на сотрудничество. К тому же сериал по мотивам Mass Effect все еще снимают, поэтому у компании могут быть собственные планы в отношении франшизы.

Что с другими инициативами фанатов

Отдельная петиция за спасение серии Mass Effect на момент написания материала собрала 299 618 подписей. Активисты даже купили билборды на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы рассказать о своем движении.

Тем временем фанаты готовятся к печальному Дню N7. К нему анонсировали как минимум два новых релиза мерча, что наводит на мысль: у BioWare было что-то запланировано на этот день еще до закрытия студии.