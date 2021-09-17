Пиратский экшен от Ubisoft: известный инсайдер поделился интересной информацией о Skull & Bones

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился новой информацией о видеоигре Skull & Bones. Он рассказал немало интересного об этом многострадальном проекте от Ubisoft.

Компания Ubisoft представила видеоигру Skull & Bones еще в июне 2017 года, а на E3 2018 геймерам показали полноценный игровой процесс. Тогда казалось, что разработка идет очень успешно, а релиз этого проекта должен состояться в ближайшее время. Правда, пока этого так и не произошло, а дату выхода уже неоднократно переносили.

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Точной информации по этому вопросу нет даже сейчас, а в целом разработчики уже долгое время не делились деталями об этой игре. Исправить такой своеобразный недостаток решил известный инсайдер Том Хендерсон, который в своем твиттере поделился очень интересной информацией о Skull & Bones.

Он написал, что в этой видеоигре все будут начинать с обычного плота и рыболовного судна. А для строительства первого полноценного корабля нужно будет сначала собрать деньги и ресурсы. Всего в Skull & Bones есть пять типов судов (в зависимости от размера), которые делятся на три класса: боевые, грузовые и для исследований. Для строительства каждого надо иметь соответствующий чертеж, а также необходимое количество ресурсов: дерево, металл и канаты. Известно, что все суда можно будет кастомизировать и прокачивать, например, установить дополнительное вооружение или улучшенную броню.

Трейлер видеоигры Skull & Bones: видео

Согласно данным инсайдера, события будущей видеоигры развернутся в Индийском океане, а база местных пиратов будет находиться на острове Мадагаскар. Инсайдер добавил, что в игре должно быть восемь пиратских фракций. Общий прогресс будет зависеть от суммы заработанных средств, которые можно получать за выполнение заданий, перевозку грузов, а также занимаясь набегами и грабежами. Известно, что иногда можно будет выходить на берег, но только для общения с другими персонажами, то есть боев или паркура не будет.

Инсайдер отметил, что игра Skull & Bones пока не готова к релизу, но серьезного прогресса разработчики уже достигли (очень хвалят бои). Даже приблизительной даты выхода он не назвал, а поэтому нужно ориентироваться на один из отчетов Ubisoft, в котором указано, что это должно произойти до марта 2023 года.

Полноценный геймплей Skull & Bones: видео