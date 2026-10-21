Некоторые бренды из GTA 6 станут реальностью

Rockstar, похоже, готовится продавать бренды из GTA 6 в реальной жизни. Этикетки трех напитков, связанных с серией, уже одобрены Бюро по налогообложению алкоголя и табака США.

Какие именно бренды появятся?

В число утвержденных этикеток вошли бренды, которые игроки уже видели в предыдущих играх серии: Patriot Beer и Pißwasser, которое часто называют Pisswasser. Есть и новинка под названием No Mames Vice City. На ее этикетке изображена маленькая собачка в солнцезащитных очках и цепочка с надписью Vice City, пишет IGN.

Кто производит пиво и какова его крепость?

Напитки производит флоридская пивоварня Tripping Animals Brewing. Лагер No Mames Vice City будет иметь крепость 6 процентов, а два других сорта – по 4,2 процента, как у Bud Light. Когда и где именно будут продавать пиво, неизвестно.

Почему все указывает на Майами?

Возможно, напитки будут доступны только в барах Майами и окрестностей. Rockstar Games буквально захватила город рекламой GTA 6. Жители заметили различные рекламные объявления из игровой вселенной, а над Флоридой летает гигантский дирижабль с надписью Vice City. Арену команды Miami Heat также преобразили к необычному баскетбольному матчу НБА в стиле Vice City, который состоится в ноябре.

Часть напитков могут продавать онлайн. В то же время ограничиться небольшими акциями в городе было бы логичнее и проще. Но так компания рискует создать логистическую проблему, поскольку огромное количество людей устремится в Майами за пивом.

Реклама GTA 6 появилась не только в Майами. Rockstar также продвигает игру в Париже, Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе. Получат ли другие города масштабную рекламу, помимо плакатов и билбордов, пока неясно. Возможно, все это касается только Майами.

GTA 6 выйдет 19 ноября на Xbox Series X/S и PS5.