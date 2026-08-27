Бесплатный аналог Minecraft в Steam – успейте опробовать эту яркую игру на выходных

На платформе Steam пройдет акция с бесплатными выходными для конкурента Minecraft, который добавляет в формулу успеха знаменитой песочницы динозавров и немного безумия.

В Steam стартовала щедрая акция для геймеров. Сейчас все желающие могут совершенно бесплатно сыграть в PixARK – яркую смесь Minecraft и ARK. Предложение действует в течение ограниченного времени, однако разработчики подготовили еще один приятный сюрприз, сообщает 24 Канал.

Аналог известной песочницы

PixARK – это полноценный процедурно сгенерированный мир с воксельной графикой. Разработчики объединили элементы популярной песочницы Minecraft и симулятора выживания с доисторическими существами ARK.

Игроки могут играть в одиночку или объединяться в племена с друзьями, строить огромные базы из кубов, создавать магические инструменты и оружие.

Главная особенность игры – фауна. Здесь можно встретить, приручить и дрессировать более 100 разнообразных существ. Вы можете летать на спине дракона и поражать врагов волшебной палочкой, или оседлать могучего тираннозавра и обстреливать противников из ракетной установки.

Трейлер игры: смотрите видео

В игре доступны как серверы для противостояния игроков друг с другом (PvP), так и серверы для совместного выживания (PvE).

Кроме того, творческий режим позволяет строить что угодно без ограничений.

PixARK получила в основном положительные отзывы публики (74% положительных отзывов из более чем 10 тысяч рецензий) и постепенно находит свою аудиторию, предлагая интересную альтернативу для тех, кому уже надоел классический Minecraft.

Однако не обошлось и без критики, ведь пользователи часто жалуются на технические проблемы, в частности на плохую оптимизацию сетевой игры, длительную загрузку серверов и проблемы с интерфейсом.

Временный бесплатный доступ к PixARK открыт в период с 27 по 31 августа 2026 года. Поиграть в этот кубический симулятор выживания совершенно бесплатно можно до 20:00 по киевскому времени.

Если же игра вам понравится и вы захотите оставить ее в своей библиотеке навсегда, авторы предлагают огромную скидку в размере 75%. Благодаря этому цена проекта упала с 415 до всего лишь 103 гривен. Приобрести игру по сниженной цене можно до 7 сентября 2026 года.