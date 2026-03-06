Аналитики объяснили, почему игры PlayStation на ПК продаются все хуже и хуже

Последние годы Sony активно переносила свои самые известные игры с PlayStation на ПК. Однако новые данные показывают, что интерес к таким релизам постепенно уменьшается. Аналитики объясняют это тем, что ПК-версии выходят слишком поздно –когда основная волна спроса уже прошла.

Издание GamesIndustry.biz, ссылаясь на исследование аналитической компании Newzoo, объяснило причины постепенного падения продаж игр PlayStation на ПК. Именно эта тенденция, по данным журналистов, заставляет Sony пересмотреть свою стратегию портов.

Почему ПК-игроки все меньше интересуются портами PlayStation?

Компания начала активно переносить собственные эксклюзивы на ПК в 2020 году. До этого почти все крупные проекты PlayStation оставались привязанными только к консолям. После запуска новой политики на компьютерах появились такие хиты, как The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Horizon и God of War.

Однако почти все эти порты выходили с задержкой в несколько лет после консольного релиза. По словам аналитиков, именно это стало ключевой проблемой.

Исследование Newzoo показывает, что игры Sony, которые выходят на ПК через длительное время после премьеры на PlayStation, в первые три месяца обычно привлекают примерно 13% от аудитории, которая уже играла в них на консоли, отмечает WCCFTECH.

Для сравнения: похожие по масштабу AAA-проекты конкурентов, которые выходят сразу на нескольких платформах, могут привлекать около 44% новой аудитории.

Иначе говоря, значительная часть потенциальных игроков уже проходит эти игры на консоли задолго до появления ПК-версии.

Статистика по отдельным играм демонстрирует, что доля ПК-аудитории со временем уменьшается. Среди портов Sony показатели выглядят так:

Horizon Zero Dawn – около 22% (примерно 4 миллиона игроков);

– около 22% (примерно 4 миллиона игроков); God of War (2018) – 14% (3,5 миллиона);

(2018) – 14% (3,5 миллиона); Marvel's Spider-Man – 14% (3,8 миллиона);

– 14% (3,8 миллиона); Ratchet & Clank: Rift Apart – 8%;

– 8%; Horizon Forbidden West – 7%;

– 7%; God of War Ragnarök – 6%;

– 6%; Marvel's Spider-Man 2 – 5%.

Единственным заметным исключением стал Ghost of Tsushima, который собрал около 11% аудитории на ПК – это примерно 2,1 миллиона игроков.

Аналитики Newzoo подытоживают, что ключевую роль играет именно время выхода: если ПК-версия появляется через несколько лет после консольной премьеры, большая часть первоначального спроса уже реализована на основной платформе.

На фоне этой тенденции, по информации Bloomberg, Sony может пересмотреть свою политику в отношении портов. Сообщается, что компания планирует отказаться от переноса на ПК некоторых будущих одиночных эксклюзивов PlayStation.

В частности, такие проекты, как Ghost of Yotei, Saros и Marvel's Wolverine, могут остаться доступными только на PlayStation 5.