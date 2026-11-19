В GTA 6 впервые за 25 лет существования серии нельзя нанять проститутку на улице. Rockstar пояснила, что оставила в игре только то, что соответствует истории влюбленных беглецов Джейсона и Люсии.

Почему Rockstar убрала эту механику?

Возможность нанимать проституток на улицах появилась в GTA 3 в 2001 году. С тех пор она присутствовала в каждой основной игре серии. В GTA 6 ее нет. Студия объяснила это в интервью, пишет Kotaku.

Rockstar заявляет, что добавляла только те функции, что поддерживают сюжет о паре, оказавшейся в трудном положении.

GTA VI – это игра о паре, оказавшейся в трудном положении, о влюбленных беглецах. Хотя мы многое позаимствовали из предыдущих частей GTA, все, что мы внедрили в VI, мы создали, чтобы поддержать дух истории, которую хотели рассказать, и игровые системы, которые хотели развить: систему розыска, радио, ограбления и угоны автомобилей,

– прокомментировал разработчик Rockstar.

Студия признает, что многие аспекты предыдущих игр в новой части исчезли. По ее словам, решающим фактором был сюжет.

Многие аспекты предыдущих игр в GTA VI отсутствуют, но элементы, которые мы оставили, на наш взгляд, необходимы и дополняют ощущения и мотивацию, которые мы хотели подчеркнуть, пока вы проходите историю Джейсона и Люсии,

– добавил разработчик Rockstar.

Журналист Kotaku провел в GTA 6 более 150 часов. По его словам, он ни разу не встретил проституток на улицах Vice City. Сам он их особо и не искал, так как играл за Джейсона и Люсию как за пару, искренне заботящуюся друг о друге. Когда же он попытался найти таких персонажей, не увидел ни одного. Об отсутствии этой механики он узнал только тогда, когда на это указал кто-то в интернете.

Издание считает, что эта возможность не является обязательной для хорошей GTA. В целом GTA 6 содержит почти все функции предыдущих частей: можно водить танки, тюнинговать авто с помощью турбонаддува и грабить магазины.

Что осталось в игре?

Стриптиз-клубы никуда не делись, и в них хватает обнаженной натуры. Кроме того, Джейсон и Люсия могут вступить в интимную близость дома, если игрок этого захочет.

GamesRadar, который также обратил внимание на это изменение, отмечает, что такая механика была и в GTA 5. Издание предполагает, что она может вернуться в GTA 6 Online. Вероятно, там персонаж игрока не будет находиться в отношениях.