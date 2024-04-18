Геймеры подписывают петицию к правительству, чтобы заставить разработчиков не убивать игры

В Великобритании создали петицию с просьбой остановить издателей, которые убивают игры. Она приобрела популярность среди игрового сообщества и быстро собрала тысячи подписей.

Детали петиции

Официальное название этой петиции – "Обязать издателей видеоигр поддерживать проданные ими игры в рабочем состоянии". На момент создания этого материала она собрала почти 8000 подписей. Ей нужно собрать 10 000 подписей, чтобы правительство отреагировало, а при 100 000 подписей она может быть вынесена на обсуждение в парламенте.

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В петиции на сайте парламента Великобритании сказано:

Требовать от издателей оставлять видеоигры (и связанные с ними игровые активы/функции), которые они продали клиентам, в рабочем состоянии после завершения поддержки, чтобы не было необходимости в дальнейшем вмешательстве для функционирования игры, как это предусмотрено законом о правах потребителей.

В тексте используется несколько агрессивная лексика, ведь автор обвиняет издателей в "фактическом ограблении клиентов".

"Многие видеоигры зависят от серверов. Когда они выключаются, игры могут стать недоступными, если не принять никаких мер для устранения этой зависимости. Мы считаем, что это фактически обкрадывает покупателей, не оставляя им никаких средств, чтобы сохранить свои покупки. Мы обеспокоены тем, что существующие законы и агентства не способны эффективно решить эту проблему. Поэтому мы считаем, что необходимо вмешательство государства, чтобы остановить эту практику", – добавляет автор в расширенном объяснении.

Почему эта петиция появилась?

Эта новость появилась на фоне последних тенденций в индустрии, когда разработчики и издатели выводят игры в офлайн, готовясь к их свертыванию. В частности, Ubisoft остановила серверы The Crew, гоночной игры с открытым миром, выпущенной в 2014 году. Этот поступок вызвал негативную реакцию, несмотря на то, что Ubisoft в некоторых случаях даже возвращала деньги за покупку игры, даже если она была сделана почти десять лет назад.

И хотя игроков вполне можно понять, мы можем понять и разработчиков. Ничто не может оставаться онлайн вечно. Рано или поздно наступит время, когда каждая игра будет перенесена в офлайн, независимо от того, сколько денег вы потратили на нее или сколько времени вы в нее вложили. Ведь все устаревает, новые технологии появляются каждый день. Обычно закрывают игры, которые являются "одноразовыми", или серийные проекты, которые имеют более новые версии. Например, Electronic Arts закрыла многопользовательские серверы для Battlefield: Bad Company, но это не слишком смутило людей, поскольку с тех пор, как эти игры вышли, появилось много новых игр серии Battlefield.

Дедлайн подписания петиции – 16 октября 2024 года. Судя по скорости набора голосов, она как минимум будет рассмотрена правительством.