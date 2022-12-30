STALKER 2: разработчик опубликовал трейлер геймплея предстоящей игры

Геймеры во всем мире с нетерпением ожидают выхода игры от украинских разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Тем временем студия GSC Game World опубликовала геймплейный трейлер предстоящей игры.

Опубликованный ролик включает стрельбу, исследование зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, фрагменты с разнообразными персонажами и прочее.

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Трейлер геймплея STALKER 2

Видео начинается со сцены рукопашного боя в одном из центров управления. Затем зрителям показывают нарезку сцен из разных моментов игры.

Некоторые кадры включают в себя перестрелки с использованием автомата и дробовика. Остальные демонстрируют, как главный герой Скиф обнаруживает аномалии. Он бросает болты и применяет прибор под названием "Ветка".

Трейлер также показывает множество новых или уже знакомых персонажей. К примеру, пользователи с другого ракурса могут взглянуть на группу сталкеров с первого геймплейного трейлера STALKER 2. Один из персонажей явно встречает главного героя в состоянии алкогольного опьянения.

Трейлер геймплея STALKER 2 – смотрите видео

Кроме этого, в ролике уделили внимание артефактам, сборнику экипировки и бою с мутантом. Правда, последний появляется в кадре только на мгновение.

А что касается сюжетной линии, то она будет связана с ноосферой – информационным центром Земли. Кадры из него появляются в течение всего трейлера.

Релиз предстоящей игры STALKER 2: Heart of Chornobyl состоится уже в 2023 году. Впрочем, более конкретная дата пока не объявлена.

К слову, из-за российской агрессии недавно погиб один из разработчиков STALKER Clear Sky Владимир Fresh Ежов. Он был геймдизайнером игры, а после полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ.