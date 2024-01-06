Геймеры Pokemon Go жалуются из-за "невозможного" достижения, на которое нужно 12 лет

Игроки Pokemon Go смущены одной из платиновых медалей в игре, которую практически невозможно получить. Для получения награды придется потратить около 12 лет.

Медали, которые иногда называют значками – это достижения в Pokemon Go, за которыми часто охотятся самые преданные игроки. Они варьируются от простых задач, которые может выполнить каждый, до жестоких задач, с которыми справятся только лучшие игроки.

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"Невозможная" награда в Pokemon Go

Некоторые из самых сложных медалей в игре требуют стратегии, другие же бросают вызов силе воли игроков долгосрочными задачами, которые требуют времени. Во всяком случае, они являются важной частью Pokemon Go, которую высоко ценит сообщество поклонников.

Впрочем, геймеры удовлетворены не всеми наградами. Любители начали критиковать медаль Ultra Hero. Эта платиновая медаль требует от игроков победить Джованни 50 раз. Однако с боссом Team Rocket можно сражаться всего раз в три месяца с помощью Super Rocket Radar, доступного через Special Research.

Так что получается, что для получения этой награды игрокам придется потратить 12 лет и 6 месяцев. Впервые возможность завоевать эту медаль появилась в 2019 году.

Так что геймеры подсчитали, что быстрее всего один из игроков сможет получить эту награду только в 2031 году. То есть в следующем десятилетии.