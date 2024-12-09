Тысячи игроков ловят покемонов на двухдневном фестивале в Гонконге

В эти выходные Гонконг стал центром внимания для фанатов популярной мобильной игры Pokemon Go, которые съехались из разных уголков мира на двухдневное мероприятие "Pokemon Go City Safari". Участники исследуют шесть различных локаций города, ловя виртуальных покемонов возле знаковых достопримечательностей и на скрытых локациях.

Детали

Событие стартовало в субботу утром в районе Цим Ша Цуй, но в целом игроки посетят 6 тематических зон. Мероприятие, которое привлекло к этой уникальной массовой прогулке фанатов игры в жанре дополненной реальности, собрало огромное количество участников, предоставив им эксклюзивную возможность поймать покемона Skiddo до его официального глобального релиза, сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Игра, которая впервые получила популярность в 2016 году, продолжает объединять игроков благодаря использованию дополненной реальности, которая заставляет их выходить на улицу и двигаться. В Pokemon Go игроки сражаются между собой, используя трех выбранных покемонов, чтобы победить противника в динамичных битвах.

Особый интерес к игре в Гонконге вырос после того, как 16-летний Ченг Ип-Кай, известный в игре как Yekai0904, стал первым представителем города, который в августе выиграл чемпионат мира по Pokemon Go.

И теперь, когда было объявлено о массовом событии, люди съехались "целыми семьями", чтобы принять участие. Медработница Агнес Нг, которая вместе с друзьями посетила событие, поделилась своим энтузиазмом:

Мы с нетерпением ждали этого события, ведь Гонконг впервые будет принимать "Pokemon Go City Safari". Мы надеемся почувствовать атмосферу и хорошо провести время с друзьями, которые разделяют наши интересы,

– говорит Агнес.

Она убеждена, что такие мероприятия очень полезны для города, ведь "за рубежом действительно приносят прибыль, привлекая толпы людей и посетителей в рестораны или магазины".

45-летний непалец Ангус Гурунг и его 11-летний сын Рён также пришли ловить покемонов. Они рассказали журналистам, что им очень понравилось. "Очень приятно видеть много фанатов покемонов, которые собираются вместе на свежем воздухе. Обычно мы играем в эту игру дома. Мы надеемся, что у нас будет больше таких мероприятий", – сказал Гурунг.

Зато 25-летний финансовый аналитик из Тайваня Эли Чонг был несколько разочарован. Он говорит, что подобные мероприятия в других странах, например, в Японии, давали больше возможностей – памятные сувениры, разнообразные сопутствующие товары, праздничное оформление, насыщенная атмосфера праздника и прочее. Здесь этого всего нет.

Несмотря на такие разные впечатления, "Pokemon Go City Safari" стал важным событием для города, привлекая как местных игроков, так и туристов, что свидетельствует о длительной популярности игры.