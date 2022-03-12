И покемоны уже не ловятся: разработчики мобильных игр покидают российский рынок

Не собираются работать на игровом рынке страны-агрессора и разработчики мобильных видеоигр. В этот раз о своем желании выйти из него заявили студии Niantic и Plarium Games.

Все больше известных компаний и студий покидают игровой рынок России. А все потому, что никто в цивилизованном мире не хочет иметь дело со страной-агрессором.

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Покемоны на России не ловятся

На этот раз к их числу присоединились и разработчики из американской студии Niantic, которые являются разработчиками очень популярной видеоигры Pokemon GO. Они уже удалили свои игры из российского Google Play и Apple App Store, а также пообещали, что в ближайшее время остановят игровой процесс. А это значит, что местные геймеры не смогут даже заходить в эти видеоигры. Также добавим, что подобные санкции Niantic наложили и на белорусский игровой рынок.

Кто еще

, что студия Niantic является разработчиком еще таких проектов: Ingress, Harry Potter: Wizards Unite и Pikmin Bloom.

Также вчера стало известно, что российский и белорусский игровые рынки покинула и студия Plarium Games. В твиттере ее представители указали, что удаляют свои видеоигры из местных Google Play и Apple App Store. Правда, нынешние пользователи не потеряют доступ к загруженным видеоиграм, хотя уже и не смогут проводить какие-либо микротранзакции.

, что студия Plarium Games отвечает за разработку таких видеоигр: RAID: Shadow Legends, Mech Arena, Vikings War Of Clans и другие.