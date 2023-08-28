Пока в центре внимания на протяжении значимой части последнего десятилетия доминировали Grand Theft Auto 5 и будущая GTA 6, поклонники продолжали стекаться к первой части эры HD франшизы. Так что приключения Нико Белика в GTA 4 до сих пор продолжают интересовать поклонников.

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Невероятный спидран у GTA 4

Несмотря на то, что прошло более 15 лет после выпуска Grand Theft Auto 4, многие поклонники продолжают хвалить игру даже когда выход GTA 6 уже где-то на горизонте.

Многие из самых страстных поклонников игры восхваляли главного героя Нико Беллика как одного из лучших главных героев франшизы. Игру 2008 года также похвалили за внимание к деталям во многих аспектах игры, включая ее анимацию и динамических персонажей.

Теперь юный 19-летний стример Дру показал невероятный спидран игры. С помощью мода ускоренного бега он смог пройти всю игру всего за 6 часов. При этом он не понес никакого вреда.

Дру утверждает, что потратил более 1500 часов на тренировку этого спидрана. В прямой трансляции его посмотрела относительно небольшая аудитория – менее 200 человек на ютубе и чуть более 1 тысячи зрителей на Twitch.