Эта картина нуждалась в немалых усилиях, но результаты, безусловно, стоят затраченных времени и энергии. Творение должно было понравиться и другим поклонникам покемонов.

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Картина Пикачу из кубиков Рубика

Поклонники Pokemon никогда не перестают находить уникальные способы отметить своих любимых "карманных монстров". Традиционные 2D-рисунки, конечно, популярны, но многие ищут не только перо и бумагу или даже цифровое полотно, чтобы оживить свои любимые произведения.

В прошлом игроки использовали 3D-печать, керамику и даже витражи в качестве основы своего фан-арта. Теперь еще один поклонник поделился своим творением Пикачу, полностью сделанного из кубиков Рубика.

В общей сложности поклонник использовал 2 400 кубиков Рубика, чтобы создать произведение искусства высотой чуть более полутора метров.

Благодаря использованию кубиков Рубика изображение выглядит пиксельным искусством, соответствующим эстетике и дизайну старых игр с франшизы.