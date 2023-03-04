Поклонник Skyrim придумал курьезный способ не заблудиться в игре

Креативный игрок Skyrim нестандартно подошел к идее, чтобы случайно не вернуться назад во время навигации игрой. Его способ известен нам из детских сказок.

В такой масштабной игре как Skyrim практически невозможно не заблудиться. Все из-за многочисленных подземелий и лабиринтов в игре.

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Оригинальный способ не заблудиться

Геймер обнаружил надежный метод, чтобы не заблудиться во время отрывков игры, где есть схожие местности. Он использовал трюк прямо из сказки "Гензель и Гретель", оставляющий на своем пути след из сладких булочек Skyrim.

Таким образом, он обозначает пройденный путь, чтобы избежать повторного прохождения. Он продемонстрировал скриншот из лабиринта, в котором довольно легко заблудиться.

Но благодаря аккуратно расставленным булочкам геймер точно будет знать, по каким маршрутам он раньше уже проходил.

Такой огромной игре как Skyrim можно простить некоторые части игры, которые мало чем отличаются от других. А теперь со смешной тактикой геймера игроки не будут ходить по кругу в таких средах.