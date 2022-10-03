Поклонник создал огромный город в Fallout 4: невероятное видео

Поклонник с ником Orange Squeasy создал в постапокалиптическом мире Fallout 4 огромный красивый город. Для этого он не использовал никакие модификации, а только функции, которые доступны в игре.

В Fallout 4 разработчика добавили возможность строить город. Этим и пользовался геймер, создавая магазины, банки и дома для неигровых персонажей.

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Огромный город в Fallout 4

Для создания рая в постапокалиптическом мире поклонник выбрал Сенкчуари – город, из которого по сюжету происходит главный герой или главная героиня. Режим мастерской позволяет игроку использовать мусор, найденный по всей пустыне, для создания поселений.

Система поселения была воспринята с определенной критикой, когда она была впервые представлена, но некоторые креативные люди, пережившие постапокалиптическую франшизу, нашли способы использовать систему, чтобы претворить в жизнь удивительные творения.

Большой город включает полностью укомплектованную больницу, жилые дома, кафе и другое. Каждая зона украшена предметами, найденными по всем баловствам.

Город Сенкчуари в Fallout 4: смотрите видео

В почти часовую видеоэкскурсию по городу включены комментарии, объясняющие, как были добавлены некоторые функции. Сюда входят ящики с боеприпасами, созданные путём сброса боеприпасов на землю, продуктовые запасы, выращенные на месте, и использование разбросанных посевных участков, чтобы граждане реалистично бродили по поселению.

Хотя использование модов, безусловно, может помочь в создании сборника столь большого масштаба, Orange Squeasy показывает, как использование только функций в самой игре может создавать великолепные творения.

Целый город в постапокалиптическом мире – это то, чего многие выжившие не ожидают увидеть за пределами предварительно созданных поселений, таких как Даймонд-Сити.

Судя по видео, в новом городе поклонник создал много интересных объектов, как общественная баня, спортзал, банк, самые разные магазины, кафе, бары и многое другое.