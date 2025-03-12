Niantic продаст Pokémon Go и другие игры за 3,5 миллиарда долларов – известно кто покупатель

Американская компания Niantic, известная благодаря хитовой игре Pokémon Go, согласилась продать свои игровые активы компании Scopely, разработчику Stumble Guys и Monopoly Go. Сумма сделки составит 3,5 миллиарда долларов.

Соглашение предусматривает продажу мобильных игр Pokémon Go, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now, а также сопутствующих приложений Campfire и Wayfarer вместе с командами их разработчиков, сообщает 24 Канал.

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Как и ожидалось, покупателем станет Scopely – компания, принадлежащая Savvy Games Group из Саудовской Аравии. Об этом она рассказала в своем пресс-релизе по итогам сделки.

Scopely отмечает, что ежемесячная аудитория игр Niantic превышает 30 миллионов пользователей, а в 2024 году Pokémon Go достигла показателя в 100 миллионов игроков. Совокупный доход этих проектов превысил 1 миллиард долларов по итогам прошлого года.



Pokémon Go нашла новый дом / Фото Scopely

В Niantic уверяют, что будущее проданных игр и сервисов не вызывает беспокойства – их поддержкой будут заниматься те же команды, а Scopely гарантирует стабильные инвестиции в развитие проектов.

Также в Niantic объяснили, что выбрали Scopely из-за ее опыта в создании успешных игровых сервисов, сотрудничество с глобальными брендами и внимание к игровым сообществам.

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В то же время Niantic сообщила, что выделит свой бизнес в сфере геопространственного искусственного интеллекта в отдельную компанию – Niantic Spatial, которую возглавит основатель и генеральный директор Niantic Джон Генке. Новое подразделение получит 250 миллионов долларов начального финансирования, из которых 50 миллионов инвестировала сама Scopely.