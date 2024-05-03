Один из главных создателей GTA: Vice City поделился с фанатами деталями создания полицейской системы в игре и рассказал, что она планировалась значительно сложнее.

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Бывший технический директор Rockstar Об Вермель никак не перестанет баловать фанатов франшизы GTA интересными фактами о классических проектах культовой серии.

На этот раз Об ответил напрямую геймеру, который задал ему интересный вопрос о GTA: Vice City.

Пользователь X Майк Мартинс спросил Вермеля, как работала система спавна (появления – ред.) полицейских авто в оригинальной игре 2002 года, имея в виду определенную улицу, где две машины стражей закона всегда были наготове, чтобы перекрыть дорогу игроку, если тот находился в розыске.

Удивительно, что вы это заметили. Обычно полицейские машины спавнятся на достаточном расстоянии и получают приказ "атаковать" игрока. В Vice City я экспериментировал с предустановленными настройками локаций, где полицейские машины будут создаваться точно в нужное время и с правильной начальной скоростью, чтобы появиться прямо перед игроком,

– ответил разработчик.

Как потом подчеркнул создатель проекта, эта механика должна была быть существенной составляющей системы полиции.

Однако такие случаи "было слишком сложно настроить", поэтому в Vice City подобным образом работают только около пяти локаций. Да и то срабатывают они только если игрок имеет уровень розыска 3 звездочки или выше.