Британская полиция высмеяла правонарушителя, который пропустит выход GTA 6 из-за пребывания в тюрьме

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Курьезный инцидент произошел с участием 28-летнего жителя города Рипли Джека Викрейджа, который стал "звездой" соцсетей благодаря креативности полицейских, сообщает TikTok полиции Дербишира.

Реальная жизнь – это не Вайс-Сити

Мужчина устроил опасную погоню с правоохранителями, мчась по жилым улицам на высокой скорости и создавая прямую угрозу для пешеходов и случайных автомобилей посреди дня.

В итоге полицейские остановили и задержали нарушителя, а затем предъявили ему целый ряд обвинений. Водитель уже признал свою вину в опасном вождении, управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, вождении после лишения прав и хранении каннабиса.

Суд приговорил его к 14 месяцам лишения свободы, об этом пишет издание Dexerto.

Мог бы просто подождать еще несколько недель до выхода GTA 6... теперь Джек в тюрьме в день релиза. Тринадцать лет – это долгий срок ожидания игры, но ничто не оправдывает такое вождение в реальной жизни. Срезание поворотов и гонки по жилым улицам с пешеходами и другими машинами посреди дня... оставьте это для улиц Вайс-Сити– прокомментировали задержание представители полиции графства Дербишир.

При этом правоохранители не ограничились одним лишь текстом. Они смонтировали видеоролик для TikTok, добавив туда графический интерфейс в стиле серии Grand Theft Auto и саундтрек Flower in a Hurricane, который звучал в официальном релизном трейлере игры.

Видео от полицейских: посмотрите ролик

В комментариях под видео пользователи соцсети восторженно оценили креативность администратора страницы и даже призвали компанию Rockstar Games предоставить ему ранний доступ к игре.