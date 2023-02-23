Полиция задержала подростка за игру в Roblox на сервере, посвященному ИГИЛ

Полиция Сингапура задержала 16-летнего геймера из-за игры в Roblox, а точнее из-за его должности "главного пропагандиста" на сервере, посвященном ИГИЛ. Детали удивительной истории – в материале.

16-летний парень был задержан полицией Сингапура из-за нарушения новых строгих законов о терроризме после того, как выяснилось, что он играл на "нескольких тематических серверах Исламского государства в Roblox".

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Впервые внимание на подростка, имя которого не называют, поскольку он несовершеннолетний, обратили внимание в Департаменте внутренней безопасности Сингапура (ISD) еще в 2020 году, когда ему было всего 14 лет.

Тогда оказалось, что парень проводил много времени, играя роль боевика ИГИЛ на ролевых серверах Roblox:

Он использовал платформу для копирования конфликтных зон, таких как Сирия и город Марави на юге Филиппин, считал себя членом ИГИЛ и принял "бая" (присягу) внутриигровому лидеру "ИГИЛа", - говорится в описании дела.

Подросток продолжал развивать свои фантазии в игре и дорос до статуса "пресс-атташе" и "главного пропагандиста" собственной виртуальной фракции ИГИЛ, говорится в заявлении ISD.

Было обнаружено, что он "интересовался ультраправым экстремистским контентом, в том числе антисемитским и поддерживавшим неонацистские группы, идеологии которых пропагандировали "расовую войну"", – сообщает CNA.

Теперь парню грозят серьезные проблемы, а все из-за такой, казалось бы, несерьезной видеоигры как Roblox.