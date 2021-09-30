Полный крах: eFootball 2022 получила 91% негативных отзывов в Steam – чем недовольны геймеры

Состоялся релиз бесплатного симулятора футбола от Konami под названием eFootball 2022 и он невероятно разочаровал пользователей Steam. В чем дело читайте в материале.

30 сентября состоялся релиз нового симулятора футбола от Konami, ставшего преемником известной франшизы Pro Evolution Soccer – eFootball 2022. Разработчики подобным перезапуском рассчитывали составить серьезную конкуренцию монополисту виртуального футбола FIFA, однако их новое творение, похоже, обречено на неудачу, ведь уже на старте не на шутку разозлило геймеров, о чем свидетельствуют чрезвычайно негативные оценки игры в Steam.

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Прямо сейчас игрокам доступны только матчи против ИИ или онлайн против других игроков, но без кроссплея. К тому же на выбор геймерам предлагают всего лишь 9 команд, среди которых: Барселона, Бавария, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Коринтианс Паулиста, Фламенго, Ривер Плейт и Сан-Паулу.

На момент публикации материала своим мнением о eFootball 2022 успели поделиться более 3,5 тысяч пользователей цифрового магазина от Valve. При этом всего лишь 9% из них высказались о проекте положительно, а 91% негативных отзывов обусловил то, что рейтинг рецензий игры находится на самом низком уровне – "исключительно негативные".

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Кроме такого скромного наполнения, геймеры раскритиковали также уровень графики, заблокированный фреймрейт, проблемы с подключением, постоянные вылеты и другие аспекты игры.

Ранее разработчики из Konami предупреждали, что на выходе их проект будет больше похож на демоверсию, чем на полноценную игру. К тому же уже осенью выйдет большое дополнение, что добавит в eFootball новые режимы, включая аналог FIFA Ultimate Team под названием Creative Teams, команды, стадионы и другой контент.

Несмотря на знание этой информации, геймеры продолжают заваливать страницу игры негативными комментариями, поэтому старт новой страницы истории для футбольных симуляторов от японской компании можно уверенно назвать провальным.