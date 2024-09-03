Трейлер польского симулятора ремонта стал вирусным в сети – забавное видео

В сети стал вирусным обширный трейлер видеоигры-симулятора ремонта от польских разработчиков из Gray2RGB, который с юмором демонстрирует нелегкую работу мастера.

Польский геймдев частенько радует геймеров скрытыми бриллиантами и очередным из них может стать игра Majster Symulator, информирует Games 24.

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"Так выглядит ремонт от застройщика"

В соцсети X распространяется ролик в котором демонстрируют игровой процесс будущей новинки студии Gray2RGB.

В отличие от других проектов подобного жанра, игра от поляков показывает в трейлере не изысканную работу, а самый хаотичный ремонт, который только можно придумать.

Мастер-игрок криво клеит обои, лепит плитку изолентой и в конце палит проводку, попивая пиво с видом на ночной городок.

Трейлер игры – смотреть видео

Геймеры в комментариях остались в восторге от увиденного и "понесли" видео по сети, дополняя его забавными шутками.

О, черт, это же симулятор моей отделочной бригады и строителей,

– написал один из остряков.

Пока дата релиза игры остается тайной, но ее как всегда можно добавить в список желаемого на странице в Steam.